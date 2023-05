Nouvelle édition des 24 Heures de Don Bosco

"On passe de 25 à 15 minutes"

Cette année-ci, on ne sera pas dans le même cas de figure puisque 34 équipes se sont inscrites. "Les inscriptions sont clôturées depuis samedi passé. Pour notre part, on présentera sept équipes du club, soit une belle quarantaine de jeunes. Parmi les autres équipes annoncées, on aura par exemple le plaisir de recevoir quatre équipes de notre voisin, le Skill. On garde le même horaire que celui de l’année dernière avec un début d’activité le samedi à 10 heures et la fin de celle-ci bien évidemment, le lendemain dimanche toujours à dix heures. Ce qui nous permettra d’être plus à l’aise pour les petits-déjeuners et la remise des prix. Comme ça, tout le monde pourra être libéré dimanche vers midi pour la Fête des mères. On a également raccourci les temps de jeu, car les rencontres qui étaient jouées par le passé en deux sets de 25 minutes le seront cette fois en deux sets de 15 minutes. Ce qui ne change pas, c’est la formule à quatre joueurs sur le terrain où on fait se rencontrer des joueurs confirmés et de purs amateurs regroupés dans des équipes qui peuvent être mixtes. Rappel: entrée via le 37, rue des Augustins."