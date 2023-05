Heuvelland accepte le challenge de la montée en P1 flandrienne

Il faut dire que les Ploegsteertois ont pris l’habitude de célébrer des événements positifs ces derniers temps. Le BBCP ne cesse de se développer dans ses performances et son nombre d’adhérents, comme l’explique Manu: "Quand je suis revenu au club, il y a 5 ans, nous étions en P4 et nous n’avions qu’une équipe première et deux de jeunes. Depuis, nous alignons sept équipes en jeunes et quatre en seniors. Dans le même temps, nos groupes grimpent les échelons." Jusqu’à atteindre celui le plus élevé des séries flandriennes plus de deux semaines après la fin de la saison sur les parquets. La montée est possible après que le club de Koekelare ait pris la décision de jeter l’éponge.

Malgré la réussite qu’il rencontre, Heuvelland va continuer de privilégier son esprit familial. "On poursuivra le travail avec les jeunes du cru. Cette montée n’est pas le fruit du hasard. C’est le résultat d’un travail de longue haleine qui porte ses fruits. C’est pourquoi je ne prévois pas de gros chamboulements. On garde la même ossature dans l’équipe." L’esprit de famille prend forme aussi au sens propre dans le club cominois puisque Manu Heughebaert a le plaisir de commander ses trois fils, Nathanaël, Maël et Yaël, sous la vareuse de l’équipe fanion. Pour couronner le tout, c’est sa compagne Karine Samoey qui l’a convaincu, en tant que présidente, de revenir au club pour lui prêter main-forte.

La situation inattendue créée par l’accession n’empêchera pas Heuvelland de croire en ses capacités. "L’objectif premier sera de se maintenir en P1 tout en prenant du plaisir. Cependant, on travaillera pour viser le meilleur classement possible. Les gars sont allés chercher cette victoire par leurs propres moyens et je leur fais totalement confiance pour la saison prochaine."

L’année 2023 est un fameux cru pour le club ploegsteertois, les Vert et Noir ayant eu la chance d’accumuler trois montées parmi leurs équipes seniors. L’équipe B passe en P3 tandis que les dames ont fini deuxièmes et accèdent à la P1 flandrienne également. "Derrière les perfs des équipes, il y a tout un club qui s’investit à fond. Les bénévoles, entraîneurs et jeunes jouent un rôle crucial dans l’évolution." Et rien n’indique quand s’arrêtera la formidable ascension de Ploegsteert Heuvelland…