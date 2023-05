Tour final de D3: Habaye-la-Neuve, prochain adversaire de Tournai, ne perd quasi jamais

Face à l’Entente, Habay a fait ce qu’il fait de mieux: prendre les choses en mains ! Erreur que reconnaissait le capitaine de Manage, Hakan Ozturk: "On a laissé l’initiative à nos adversaires. Ils en ont profité afin de mener au score dès le quart d’heure de jeu. Cela a exigé une réaction de notre part. Et elle est arrivée avec une petite domination dans le jeu, mais stérile. Car, en face, ils ont fait preuve d’une magnifique solidité."

Une équipe partageuse: treize matches nuls !

Au but d’ouverture de Toussaint, Habay en a ajouté un deuxième dans les arrêts de jeu par Copette sur penalty, pour valider ainsi la qualification et confirmer son statut d’équipe à l’aise en déplacement malgré les deux grosses heures de route jusque dans le Hainaut ! Hors de ses bases, le futur adversaire de Tournai n’a connu qu’un seul revers. C’était le 1er avril – et ce n’est pas une blague – à Rochefort, le futur champion de la série. "On voyage très bien cette saison mais on sera très content de recevoir ce prochain dimanche, souriait l’entraîneur Samuel Petit à l’issue du succès à Manage. Ceci dit, ce ne fut pas simple de s’imposer ici, car notre adversaire a exercé une belle pression, une fois notre avance prise. Manage nous a causé du souci, ce qui rend notre victoire encore un peu plus belle."

Depuis le début de la saison, c’est le seizième succès de Habaye après les deux en Coupe et les treize en championnat ! Vous nous direz que c’est peu, et vous aurez bien raison, pour un quatrième classé qui doit sa place à un nombre impensable de matches nuls: treize, juste incroyable. Fans du partage, les Gaumais ont dès lors l’art de fuir la défaite. Tournai est prévenu mais avec un Antoine Gianquinto juste phénoménal dans l’exercice des penalties, cela pourrait également faire les affaires de Sang et Or qui devront néanmoins digérer les 240 km du trajet.