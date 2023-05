En vue des JO 2024 de Paris, Camille Laus confirme passer à la… distance supérieure

Le 400 m pour le relais, le 800 pour l’individuel

C’est du côté de Liège que les huit meilleurs clubs du pays s’étaient réunis ce dernier dimanche pour se défier dans le cadre des interclubs de la plus haute division nationale, désormais appelée la Super League. Avec un schéma qui a le goût d’innover, le format de l’épreuve devenant mixte afin de rendre la compétition bien plus attractive. Logiquement, c’est un 4x400 m mixte qui a conclu la journée avec la victoire revenant au club d’Essenbeek-Hal dont la composition du relais renseignait une sacrée brochette avec Kevin et Dylan Borlée, Martina Weil – la compagne chilienne de Jonathan Sacoor ! – et Camille Laus ; excusez du peu ! Sans grande surprise, l’Olympic l’a emporté, pulvérisant au passage le record belge des clubs en 3.16.29, soit quelque... 13 secondes de mieux que la précédente référence. Notez que c’est encore à près de 5 secondes du record de Belgique en équipe nationale signée aux Jeux de Tokyo par Dylan et Kevin Borlée, Imke Vervaet et Camille Laus, bien sûr, notre régionale étant, depuis plusieurs années, de chacun des combats en relais du 4x400. "Et je compte bien continuer", précisait Camille ce week-end à la sortie des interclubs.

Mais ce qui est vrai en équipe ne le sera plus d’office en individuel, l’athlète qui fêtera ses 30 ans dans treize jours ayant bel et bien fait aboutir sa réflexion de doubler la distance. Elle a ainsi clairement entamé la transition vers le 800 m et cela, dans un but bien précis qui s’appelle Paris ! "Je considère 2023 comme une année de transition. Cette saison, j’alternerai régulièrement le 400 et le 800 mètres. Le plus important pour moi, ce sera le 4x400 aux championnats du monde de Budapest (NDLR: fin août) . Mais si je parviens à me qualifier en individuel, j’espère le faire aussi sur le 800. J’ai vraiment envie de cette nouvelle aventure, car je veux courir cette distance à Paris, l’an prochain, lors des Jeux olympiques. Si je ne me qualifie pas pour les Mondiaux, j’aspire au moins à faire un pas vers les Jeux en courant, par exemple, en 2.01." Le temps à signer afin d’être présent en Hongrie cet été a été fixé légèrement sous les deux minutes: 1:59.80. Et le record établi, en salle, par Camille Laus ce dernier hiver est de 2.05.98 !

"Mon sprint final et ma vitesse comme armes !"

La semaine précédant les interclubs, elle est partie s’entraîner avec des spécialistes du 800 en Afrique du Sud, délaissant de la sorte le groupe de Jacques Borlée. Elle en est revenue avec plusieurs enseignements… "C’était épuisant ! Cela m’a permis de réaliser une fois de plus que je devais absolument travailler mon endurance. Jusqu’ici, j’avais pris l’habitude de prendre cinq minutes de repos entre les séries à l’entraînement, mais les coureurs de 800 m ne prennent qu’une petite minute. Pourtant, je pense que si j’ai l’occasion de participer un jour à un grand championnat, ma vitesse et mon sprint final seront des armes redoutables."

Le séjour sur le sol africain s’était terminé par une compétition au Botswana où se trouvait également une autre Belge, Anne Zagré, spécialiste du 100 m haies. À Gaborone, pour le compte du World Athletics Continental Tour, Camille Laus a couru le 800 en 2.08.04 pour une première expérience sur la distance en course et en extérieur. Elle a fini à la neuvième place d’une épreuve qui a été remportée par une Éthiopienne, Habhitam Alemu, en 1.59.35.