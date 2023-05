Coupe de Belgique: Celles hérite de Mont-Gauthier

Verni, ce dernier l’a relativement été jusqu’au bout du tirage puisque le pensionnaire de N3A aura l’occasion de recevoir et il le fera face à Kastel, le septième de N2, qui vient de se prendre une gifle (13-1) de la part de Sirault en championnat. Quant à aux Namurois de Planois, pensionnaires de N3B, après le sourire du repêchage, il y a eu la grimace suite à la découverte de l’adversaire: déplacement chez la N1 d’Isières !

Baasrode-Acoz en affiche

Autre chose que chacun voulait savoir: après un brûlant Thieulain-Kerksken en lever de rideau, allait-on avoir droit à d’autres duels entre équipes de l’élite nationale ? On en espérait plusieurs ! Finalement, il n’y en aura qu’un, celui qui va opposer Baasrode à Acoz. Belle affiche en perspective au Molenberg avec la pression sur les épaules des Coquis qui organiseront la phase finale de cette Coupe nationale.

Quant à nos équipes régionales encore présentes, elles se présenteront le 20 mai avec des statuts pour le moins différents. Ogy sera favori lors de son déplacement à Clermont au regard des deux divisions d’écart. Celles, l’actuel leader en N3A, sera outsider lors de son voyage à Mont-Gauthier qui occupe la troisième marche du podium en N1.

Notons que le tirage a été très clément avec Kerksken qui recevra la N3 de Wieze, Maubeuge et Galmaarden, les autres N1, affronteront des N2, respectivement Hamme et Aisemont. On devrait voir aussi passer un Sirault qui survole pour l’heure la N2 car il recevra Herdersem, N3 de milieu de tableau. Un autre membre de l’antichambre de l’élite va automatiquement se qualifier au tour suivant, Genappe et Saint-Servais devant s’affronter. Et il y en aura même un du troisième étage, Fontaine, quatrième classé en série B, et Montrœul, à la même place en série A, ayant droit à leur petit duel. Enfin, la N3 de Villers 2000 recevra la N2 de Ninove-Terjorden.

Godart succède à Ergot

La séance du tirage au sort de la Coupe, c’était aussi l’occasion de nommer le successeur de Valentin Ergot à la présidence de la NK-FNJP. Ou plutôt de confirmer une nomination pour laquelle il n’y avait aucun suspense, Dimitri Godart étant le seul candidat. Le nouveau président de l’organisme nationale a précisé sa volonté d’exercer ce mandat à titre de pur bénévole.

Finissons par vous annoncer les premiers résultats enregistrés au Grand Prix Maistriau dont la première journée des qualifications avait lieu lundi après-midi à Maisières. Sans surprise, et bien que privé de Becq et Famelart, Thieulain a validé sa place de qualifié en battant Mont-Gauthier 7-1 et Bassilly-Silly 7-3. Et avant ces deux luttes, c’est la N2 de Bassilly qui avait pris le dessus la N1 de Mont-Gauthier (7-4).