Au TUM, la trêve, on ne connaît pas !

Et quand on parle d’amour du tennis et de Mouscron, il y a des visages familiers auxquels on ne peut échapper. Parmi ceux-ci, il y a celui de Philippe Decruyenaere. Venu au tennis sur le tard, à 47 ans, celui que ses potes surnomment amicalement "Crollé" n’a jamais caché son amour du sport. "Pourtant, j’avais un peu délaissé ma raquette de tennis pour celle de padel… Mais quel plaisir de rejouer ! Le padel, c’est hyper ludique, mais ça fait aussi du bien de jouer en simple et de pouvoir frapper fort dans une balle. Le tennis permet de vraiment décompresser un bon coup. Et là, j’avais vraiment envie de jouer. Dès lors, je me suis inscrit dans trois tableaux."

Decruyenaere battu par trois vainqueurs différents

Avec des fortunes diverses. "À 54 ans, c’est parfois difficile d’enchaîner. Mais je suis content de voir que je suis toujours là, prêt à me battre. En messieurs 4, j’ai bataillé 2 h 30 contre un jeune, Jérôme Declercq, avant de baisser pavillon." Chez les plus de 35 ans, tout se sera mieux déroulé. Battu en demi-finale du 35.3 par l’ogre de la série Pieter Bennecer, il a connu le même sort dans la catégorie inférieure, œuvres de Christophe Mieszalski. Et preuve que "Crollé" est toujours là, son bourreau a, à chaque fois, fini par remporter le tournoi.

Pas de quoi lui faire abandonner le padel pour revenir à ses premières amours, mais… "Je ne vais pas laisser le tennis de côté. J’ai déjà hâte que les interclubs reprennent, même si mon équipe est toujours en lice pour ceux de padel." Des week-ends fort chargés qui s’annoncent, c’est la rançon du succès !