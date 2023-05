Arbitre: M. De Win. Carte jaune: Desmet. Carte rouge: 89e Vanderschaeghe. Buts: 36e Vandergunst (0-1), 60e Cardon (0-2), 80e Deviaene (1-2). Ardennes flamandes: Soulaimane, Desmet, Vandenabeele, Baele, Msili, Cadron, Deviaene, Polet, Foucart, De Presster, Gassama (81e Vanhelleputte). Dixmude: Vanderschaeghe, Seys, Desitter, Vanysacker (46e Vandenbussche), Feys, Baekelandt, Beuckels (91e Vandergunst), Deschuyter, Vandendriessche, Cardon, Vandergunst.

Ce sont les visiteurs qui dominaient le début de la rencontre de ce premier tour des play-off de P1 Flandre orientale mais sans se créer de possibilité de but. Sur la première attaque locale, Foucart forçait un corner qui ne rapportait rien. Le jeu se poursuivait au centre du terrain, les gardiens n’étant nullement mis à contribution.

Au quart d’heure, l’arbitre ne sifflait pas une main visiteuse au milieu de la pelouse et le corner qui suivait ne rapportait heureusement rien. Peu après, une nouvelle occasion était sauvée de justesse par la défense renaisienne. À la 24e, un beau centre de la droite était repris de la tête et Vanderhaeghe avait un réflexe salvateur. Et trois minutes plus tard, Msili reprenait un bon centre avec le même résultat. De l’autre côté, Cardon avait une occasion nette mais il ne trompait pas Soulaimane. À la 33e, Cadron reprenait un centre de la droite et le portier visiteur avait un réflexe salvateur. Trois minutes plus tard, les visiteurs ouvraient la marque par Vandergunst (0-1).

On reprenait avec les mêmes et la première alerte sera renaisienne à la 50e le portier visiteur détournant une reprise de la tête locale par-dessus sa barre. Gassama trouvait ensuite Vanderschaeghe, le SK dominait mais ne parvenait pas à cadrer ses tentatives. Deviaene tentait aussi sa chance à la 57e, le cuir rasant le poteau adverse. Ce sont les visiteurs qui doublaient leur avantage par Cardon à l’heure de jeu (0-2). La partie se poursuivait ensuite au centre de la pelouse, les gardiens n’étant pas inquiétés. L’entraîneur visiteur était exclu par l’arbitre à la 80e minute où Deviaene réduisait le score (1-2). À la dernière seconde, le gardien visiteur était aussi exclu mais les joueurs locaux ne profitaient pas de ce nouveau fait de match.