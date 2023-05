Tours finaux: cela s’est parfois joué à trois fois rien!

Obigies encore à domicile

La sortie de route a été moins violente dans les chiffres pour Enghien et surtout Herseaux, mais plus cruelle dans le scénario. Les Titjes ont mené au score jusqu’à 18 minutes du terme à Jemappes avant de se faire rejoindre et d’être menés à leur tour sur un but entaché d’une faute au départ de l’action décisive. Sans quoi, l’issue aurait pu être tout autre qu’un revers 3-1 ! Mais c’est Jemappes qui s’est qualifié et ira à Obigies pour se hisser au tournoi triangulaire. Les Herseautois ont, eux, été éliminés après les tirs au but, Jumet faisant preuve de plus de sang-froid au moment fatidique.

"Merci pour le dialogue"

C’est une histoire de penalty, mais de plein jeu celui-là, qui a marqué le derby du tour final de P1, Molenbaix émergeant face à Péruwelz grâce à un coup de sifflet de l’arbitre M. Bughin jugé généreux par beaucoup. Auteur du geste fautif sur Cyril Morain, Xavier Berthe accusait le coup, lui qui jouera à Aalbeke la saison prochaine: "La défaite se joue sur un détail qui n’est pas tombé en notre faveur. Je suis désolé et déçu de finir mon passage au club sur cette phase de jeu qui amène le deuxième but de Molenbaix. Mais merci à M. Bughin, qui a dirigé cette rencontre d’une très bonne façon avec du dialogue, d’avoir permis d’ouvrir la discussion au sujet de cette action de jeu. J’ai pu apporter mon point de vue et le confronter au sien !", disait le défenseur péruwelzien qui a dû accepter de voir Molenbaix se hisser au second tour face à Flénu pour une place au tour final interprovincial. Et notez déjà que c’est à Liège que se déroulera le premier match !

Sérénité à Bernissart !

En P3, là où les participants sont le plus vite récompensés car deux victoires de suite suffisent, ils seront trois à viser la montée en P2 dimanche. Ellezelles s’est dit surpris de revenir gagnant de la RAAL B, la Squadra Mouscron a éliminé les "B" de Péruwelz alors que Harchies a fait le boulot sur le terrain de Goutroux qui a vu rouge, forçant le ref à arrêter la partie… Confirmation tombera toutefois de la qualif méritée des Bernissartois !

Une nouvelle fois, ce sont des détails qui ont provoqué l’élimination de nos autres représentants. La loterie des tirs au but pour Béclers à Marcinelle et deux exclusions pour Meslin battu d’un seul petit but à Casteau ! Avec plus de chance et de maîtrise de nerfs, Verts et Oranges seraient qualifiés.

Six sur neuf pour nos P4

C’est enfin en P4 que la réussite a été la plus présente. En raison de deux derbies, on savait qu’on allait perdre automatiquement deux équipes: Wiers B et Brunehaut sont les déçus, battus à Anvaing B et à Obigies B ! Les autres ont majoritairement brillé: Flobecq et Molenbaix B se sont promenés à domicile contre Roselies et Grand-Reng ; Isières B a su gérer la fougue de Péronnes et Rumes a frappé aux bons moments pour éliminer Couillet. Seul Houtaing a donc dû baisser pavillon… Et une nouvelle fois, cela s’est joué à trois fois rien ! À une séance de tirs au bout qui n’a pas voulu sourire à des visiteurs qui garderont néanmoins le souvenir d’une saison pleinement réussie.