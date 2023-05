Tour final de D3: incontestablement, les Tournaisiens en ont !

"On est passé complètement à côté avant la pause, difficile de trouver une explication, ajoutait le capitaine Quentin Piéraert. Et le plus important, c’est d’avoir réussi à gommer les erreurs par la suite." C’est quand même un – gros – sujet de réflexion pour le duo d’entraîneurs avant le déplacement à Habay-la-Neuve. Luigi Nasca parlait de déclic mental après Uccle mais manifestement, ce n’est pas le cas chez certains paralysés par l’enjeu… Puisse le miracle les décomplexer !

Par contre, ce qui a profondément changé, c’est la mentalité. Jamais le FC n’aurait remonté un écart de deux buts il y a quelques mois. Jamais ses joueurs ne se seraient arrachés comme ils l’ont fait pour égaliser dans les arrêts de jeu avec Brouckaert défenseur central en pleine surface de réparation et Gianquinto qui montait dès qu’il en avait l’occasion. Une prise de risque payante qui aura bluffé Lionel Browaeys. Il doit regretter ses changements – Guerri et Lorenzo à 2-1 –, se disant sans doute que la cause était entendue alors que ses fers de lance avaient torturé les visiteurs à l’image d’un Lambert qui a loupé la conversion de son penalty. Dans ce genre de duel, chaque détail a son importance. Ainsi, au moment du 2-2, l’avantage avait clairement changé de camp, surtout en voyant ensuite l’esprit de corps qui animait l’équipe avec un Luigi Nasca qui a eu les bons mots pour persuader ses troupes qu’elles allaient y arriver alors qu’à la pause, la tête était dans le sac avec le lien quasi fermé ! "J’avais confiance à la pause en entendant les discours alors qu’on avait été inexistants dans les duels, les premiers et les deuxièmes ballons. Tout le monde était concerné et voulait faire quelque chose. Sans jeter la pierre à personne, les changements ont apporté beaucoup. Il fallait insister sur le caractère, faire les choses à fond", se réjouissait Enzo Bellia dont le retour a fait du bien. Il s’est donné sans compter, le corps a tenu ! "T out le monde a apporté sa pierre à l’édifice, ajoutait le héros du jour. Ce qui arrive, ce n’est que du bonus et on tentera de le faire fructifier !"

Sorti à la pause pour raison tactique, on sentait Anthony Thambwe partagé entre deux sentiments. "J’étais bien, j’aurais préféré rester sur le terrain mais on a gagné, ce qui prouve que le coach a bien fait." En remettant Dassonville à sa place tout en misant sur l’apport plus offensif de Valentin.

Le capitaine pouvait lui aussi arborer un large sourire: "Si je suis fier ? Devinez… Tournai n’avait jamais passé le premier tour dans des prolongations… À nous de montrer qu’on est capable de continuer et de le faire jusqu’au bout." C’est là que le signal d’alarme retentit ! Le FC est la seule équipe de D3A encore en lice: Manage, Saint Symphorien et Onhaye, bien évidemment, ont perdu. C’est dire si les qualités de la série B sont manifestes… Mais l’on a l’impression que c’est l’année ou jamais pour Tournai…