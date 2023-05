Dans des play-off de la N3 en aller-retour, la défaite subie par le MFC Brunehaut au Mini 83 Bruxelles vendredi dernier est embêtante mais n’est pas du tout catastrophique, car tout reste envisageable en prévision de la manche retour qui aura lieu ce prochain vendredi. Sur leur parquet estaimpuisien, les troupes de Fred Duponcheel devraient pouvoir proposer un autre visage que celui offert dans la salle si particulière de leur opposant de la capitale. Relativement vaste, le terrain du Mini peut perturber mais ce qui est vrai dans un sens l’est également dans l’autre ! À Estaimpuis, les Bruxellois pourraient connaître des difficultés à s’adapter aux conditions de jeu et à la salle plus étroite. Il faudra en profiter afin de refaire le retard de deux goals concédé lors de l’aller.

"On l’a payé au prix fort…"

Pourtant, tout avait idéalement commencé pour Brunehaut avec l’ouverture du score dès la première minute, des œuvres d’Echcharoui. But qui aurait dû être suivi d’au moins un autre mais le réalisme a par la suite fait défaut dans les rangs visiteurs malgré de réelles opportunités. Dans ces cas-là, il n’est pas rare que ce soit l’adversaire jusque-là en difficulté qui reprenne de la confiance et c’est exactement ce qui est arrivé avec un Mini 83 qui se montrait maxi efficace en inscrivant cinq buts dans les filets de David Morant en l’espace de douze minutes. Toujours en tête au quart d’heure de jeu (0-1), puis à la 17e avec la rose de Planque (1-2), Brunehaut s’en trouvait sévèrement mené (5-2) à la 27e ! "Le souci dans ce match est qu’on a réellement remis notre opposant dans la rencontre parce qu’on a bien trop galvaudé. Alors qu’on aura dû l’enfoncer dans la difficulté en menant 0-2 ou 0-3, voire 0-4, on l’a relancé et on l’a payé au prix fort", reconnaissait-on dans les rangs de notre club régional.

En semblant être pris par l’enjeu, Brunehaut tentait malgré tout de se reprendre pour ne pas ruiner ses espoirs en vue du retour. Malgré des déchets techniques trop nombreux, il réduisait l’écart via Batteur et Mezzina qui répondaient ainsi à la sixième réalisation locale (6-4). Favori avant d’aborder son double affrontement, le club brunehaltois ne l’est plus au lendemain de la première confrontation. Et si cela lui permettait de se débarrasser d’une forme de pression qui est généralement pénalisante ? Car il ne mériterait pas de ne pas monter à l’étage supérieur au regard de sa saison.