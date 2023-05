N3A: la victoire pour Celles et Vaudignies

Maladroit à l’envoi et peu performant à la frappe, Vaudignies n’arrive pas à prendre le dessus sur l’adversaire louvièrois. Le score indique 5-7 à la pause, moment choisi par les Vaudigniens pour remanier la compo. Bénéfique, la montée de Delabascule amènera plus de hargne et d’envie, ce qui permet de prendre les devants pour ne plus les lâcher. "Nous sommes bien sûr heureux d’avoir pu inverser la situation", commente le frappeur après avoir finalement vu ses couleurs l’emporter 13-8.

"Mission remplie mais le score de 13-7 est sévère"

Les Flandriens de Herdersem montrent les crocs à la frappe dès l’entame de la rencontre face à Blicquy. Les visiteurs ont beau viser différents endroits, les balles fusent entre les perches et le score file à 4-0. Après avoir pris leur premier jeu, les visiteurs équilibrent les échangent et regagnent les vestiaires à 7-4. À 8-6, une balle litigieuse fait 9-6, au lieu de 8-7. "Ça nous a coupé les jambes, dit Corentin Szlapa. Nous étions venus pour un point, la mission est remplie mais le score de 13-7 ne reflète pas la physionomie de la lutte en fin de compte."

Si les premiers échanges sont équilibrés – 2-3 ! – entre Ollignies et Wieze, les joueurs visiteurs montent rapidement à 2-7, la faute a quelques petites erreurs commises çà et là. En face, Steels se montre intraitable, l’écart se creuse tant et plus. À 3-12, les Ollignois ont le mérite de ne pas abandonner et reviennent, point par point. Jusqu’à empocher une unité méritée. "Voilà une défaite qui fait du bien, analyse O. Cauchie. Le groupe a eu le mérite d’y croire et de ne rien lâcher pour ne lâcher prise que sur le score de 7-13. Il faut à présent corriger nos entames de match, car nous avons tendance à réellement manquer de hargne."