N2: Bassilly-Silly tient un premier succès

En prenant un point au terme de son premier week-end de championnat, Bassilly-Silly n’avait pas manqué son départ car en face, c’était Œudeghien et Hamme. Mais le promu ne désirait toutefois pas se contenter de ça et souhaitait ainsi montrer sa faculté d’adaptation à la N2 le plus vite possible. Depuis la troisième journée de championnat jouée ce dernier dimanche, c’est chose faite, Aisémont étant reparti du Hainaut avec un revers 13-7 dans les valises. "Un match difficile, notait toutefois le président Pascal Soetens. On était ainsi mené 6-7 au repos et ça s’expliquait par beaucoup trop de gaspillage. Mais on sentait que si l’on obtenait de meilleures sensations, alors on arriverait à passer au-dessus." Pour provoquer le déclic, la formation locale effectuait du changement dans sa composition. "Ainsi, Florian Tricart est passé petit milieu alors que Bertrand Becq a pris le fond, se montrant impérial tout au long de la seconde période. Lukas Demil s’est montré aussi très bon au grand milieu. Une dynamique s’est installée, on a remis plus de balles dans le jeu, on a frappé celles qui fallait au bon moment et tout s’est enchaîné au marquoir. C’est, au final, une victoire méritée car on a été bon. C’est aussi un ballon d’oxygène car, cette année, on sait que le maintien sera difficile. On gagne relativement tôt dans la saison, c’est très bon pour le moral de notre jeune équipe qui peut encore beaucoup progresser. Après avoir été sorti avec les honneurs, car notre prestation a été bonne, de la Coupe de Belgique par Hamme qui veut jouer les premiers rôles dans la division et avant d’aller défier les N1 de Thieulain et Mont-Gauthier au Maistriau ce lundi, on a le sourire."