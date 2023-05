Si, à l’heure actuelle, il n’est pas du tout acquis que le vainqueur de ce test-match entre les deuxièmes des deux séries de P2 grimpera en P1, les chances de la Fraternité se sont encore réduites hier à Péronnes, où les Mouscronnois se sont inclinés sur le fil face à la seconde équipe fleurusienne. En l’absence de Benjamin Verhelle, c’est Philippe Anrys qui avait pris place sur le banc: "Nous étions un petit point derrière Fleurus à la mi-temps mais dans le troisième, mes joueurs ont pris jusqu’à douze points d’avance. Par la suite, quelques fautes ont peut-être été oubliées par le duo arbitral et mes joueurs ont perdu de l’énergie en discutant, et ont relâché l’étreinte en défense, permettant aux adversaires d’égaliser à 75-75 et de l’emporter sur un dernier tir à distance converti à deux secondes du terme." Son président Marc Demets était amer: "D’abord, le choix de la salle ne nous favorisait vraiment pas. Pire, nous n’avons pu prendre possession de notre vestiaire que vingt minutes avant le match, ce qui a perturbé l’échauffement. Sans parler des fautes non sifflées en fin de match et des fautes techniques à notre encontre."

Du côté de la JSE Enghien, la seconde phalange a posé la cerise sur son gâteau en remportant le mini-tournoi mettant aux prises les trois champions de P4, organisé par le BC Blaton dans sa salle du Préau. Déjà victorieuse facilement de Pont-de-Loup sur le score de 79-62, la JSE a largement enfoncé le clou dans la foulée contre Flénu (67-98), décrochant le titre honorifique de champion hennuyer de P4. Enfin, les Leuzoises ont confirmé leur bonne saison en s’imposant hier à Péronnes face au BF Montagnard, le champion de P2A. Elles sont sacrées championnes du Hainaut en P2.