D2 ACFF: la REAL gagne mais trouve le temps long…

À la REAL où le maintien n’a jamais été une réelle source d’inquiétude, on fait partie des clubs qui aimeraient déjà en avoir fini car la saison à rallonge commence à peser sur les organismes. "Ça devient long, très long, trop long, confessait, à l’issue de la victoire 0-2 de samedi soir à Meux, le coach Fabrice Milone, dont la composition d’équipe était étonnante avec seulement treize noms sur la feuille, la présence de huit éléments nés au-delà de 2002, dont deux 2005, Corentin Lumen, titulaire, et Ugo Giacomelli, sur le banc. On a dû rappeler des U19 en fin de journée vendredi suite à pas mal de défections. Mais franchement, même si ce n’était pas le Meux habituel, on est satisfait de ce match et très content pour les gamins. Il y a eu du déchet technique, des lignes de courses pas toujours parfaites mais dans l’attitude, par rapport à nos artistes habituels, on a vu une équipe qui ne se cachait pas et qui ne calculait pas ses efforts", se réjouissait Fabrice qui redoutait le maintien de la dernière rencontre de la saison face à Ganshoren au dimanche 14, jour d’un gros tournoi de jeunes… Mais, aux dernières nouvelles, l’ultime rendez-vous du championnat sera avancé au samedi soir, aussi bien Acren que Ganshoren n’ayant plus rien à jouer.