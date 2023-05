ACRHO: Victor Vico quasiment chez lui à Vezon

Précédés par le handisport Luc François, ce sont un peu plus de 400 coureurs – 407 exactement ! – qui se sont élancés à l’assaut des 10,200 km de l’Atertous. Parmi eux, 65 nouveaux inscrits dont deux Français, deux néerlandophones, huit habitants du patelin vezonien, et un de la région toute proche. Pour cette 16e édition, ce sont finalement 404 concurrents qui ont rejoint l’arrivée et franchi la ligne tracée à deux pas de la ferme Atertous, d’où le nom de l’épreuve !

Déjà victorieux en 2022, avec une moyenne de 3.20 au kilomètre, Victor Vico a couvert ce samedi, la distance en 33.24, soit 3.16 au kilomètre. Et laissant son second Jo Van Den Brulle à 2 minutes et 14 secondes. Ce qui réjouissait particulièrement sa mamie Bernadette, citoyenne de Vezon !

Depuis 2016, le grand Jo s’est imposé trois fois à Vezon, en 2016, 2017 et 2019. Il a aussi terminé trois fois deuxième en 2018, 2022, et donc ce samedi où il a été le plus rapide chez les vétérans 1. Emmanuel Demuynck est, lui, venu compléter le podium dans le temps de 35.53, en précédant Kevin Flamme, arrivé en 36.13, et Frédéric Dequin, le deuxième V1, rentré dans le Top 5 en 37.36 (3.41). Il précédait Dylan Dame de quatre secondes.

Classé à la neuvième place, en 39.25 (3.51), David Falce s’impose chez les V2. Rentré treizième en 39.50, Nolan Fouben est le premier espoir et il précède son second, Louis Braillon, rentré à la 16e place en 40.13, et Isaac Debroux, troisième jeune en 41.05.

La course féminine a été dominée par les aînées 1. Classée 49e en 44.15, à la moyenne de 4.20, Virginie Dujardin est la première dame, Elle est suivie à 59 secondes de la deuxième A1, Marie Lacroix, 63e en 45.14. Sophie Magnier est 74e en 46.04. Camille Deleruelle termine trois secondes plus tard et à la 94e place finale.