"Nos vingt premières minutes ont été catastrophiques, nous avons réellement offert les deux buts à nos adversaires. Peut-être l’enjeu ou alors l’absence de dernière minute de Degouys pour raison familiale et encore la blessure de Velghe en début de rencontre, tout cela ne nous a pas facilité la besogne. Ensuite, les prolongations furent un véritable festival de mauvaise foi avec des joueurs locaux tombant comme des mouches et hachant le jeu en espérant la séance de tirs au but", disait un Philippe Breyne assez remonté dimanche après-midi. Marcinelle réussit à prendre l’avantage sur un ballon dévié par un défenseur dans son propre but dès la 6e et, ensuite c’est une passe en retrait mal calibrée qui est à l’origine du 2-0. Pinaton aura une belle opportunité de scorer avant la pause. Après les citrons, Chotin réduit l’écart suite à un corner donné par Pecheur à la 48e. C’est de nouveau Chotin qui est au coup franc et rétablit à la parité à la 58e. Marcinelle a alors joué un triste football fait de fautes et de simulacres pour casser le jeu avec le dénouement dont il est question ci-avant pour une élimination prématurée de Béclers.

RAAL La Louvière B – Ellezelles 1-3

"Une mention spéciale à nos supporters qui avaient organisé un car et ont mis une ambiance de feu chez des Loups peu suivis par leur public. Et l’on ne s’attendait pas vraiment à l’emporter, même si le fait que notre milieu de terrain soit enfin reconstitué avec Thieffry, De Wulf et Neukermans, qui ont mis une très belle animation dans le jeu, est à prendre en compte. C’est une victoire collective avec encore un excellent comportement de Schreyers devant et Flamant dans l’arrière-garde", racontait un Jean-Noël Deramée radieux. Ellezelles va prendre l’avance suite à une faute sur Hajaje donnant lieu à un coup de réparation inscrit par Neukermans. Sur un contre, Flamant va trouver une superbe lucarne et doubler la mise. Les locaux vont diminuer le score peu avant la pause. À la 55e, victime d’une faute, De Wulf est injustement exclu et Ellezelles va courageusement terminer à dix. À la 85e, Hajaje s’en ira rassurer les siens en inscrivant une troisième rose.

Squadra Mouscron – Péruwelz B 2-1

"C’était un match au couperet et nous l’avons abordé avec beaucoup d’abnégation. Péruwelz B, qui nous avait battus la semaine dernière lors de la dernière journée de la phase régulière, semblait moins fringant, moins sûr de son foot et notre positionnement sur le terrain les a beaucoup chagrinés. L’envie de monter est encore plus forte, le moral est au beau fixe pour notre prochaine rencontre que nous entamerons avec plus d’appétit encore", nous disait un Julian Depoorter particulièrement ravi du comportement de son groupe. Comme la semaine dernière, Péruwelz B laisse l’initiative à la Squadra qui va trouver l’ouverture à la 25e. El Housni s’infiltre dans les lignes arrière et isole Greco qui ne se fait pas prier pour ouvrir le score. Les locaux reculent alors un peu trop et se font surprendre à la 42e par une égalisation semblant alors logique. La seconde période sera à mettre à l’actif de locaux dominateurs. À la 77e, suite à un corner joué à deux, Lesaffre arrive à l’entrée du grand rectangle et d’un pied gauche surpuissant trouve la lucarne. Battus à deux reprises lors de la phase classique par Péruwelz B, les locaux ont su trouver la clé pour l’emporter lors de la rencontre qui avait le plus d’importance.

Goutroux – Harchies-Bern. 0-3 (arr.)

L’équipe visiteuse est bien en place et va imposer le rythme à la rencontre. Hermand ouvre logiquement la marque à la 25e. La latte viendra au secours de visités plutôt agressifs dans les duels et pas toujours dans le bon sens. C’est 0-1 à la pause ! Latour va très vite doubler la mise après les citrons et Hermand y ira d’une nouvelle réalisation. Mais alors qu’il restait un petit quart d’heure à jouer, Hermand s’échappe de nouveau et est arrêté fautivement par le dernier homme qui se voit logiquement exclure. L’équipe locale s’est alors emportée sur le referee qui a dû faire face à des insultes et même à des menaces. Ne se sentant plus en sécurité, l’homme en noir a, de façon prématurée, mis fin aux débats. On voit mal comment Harchies-Bernissart pourrait ne pas l’emporter sur tapis vert. La confirmation de son succès devrait logiquement tomber en cours de semaine de la part du CP.

Casteau – Meslin-Grand Marais 1-0

Les échanges sont équilibrés en première période qui voit Jonckers s’interposer avec brio devant un attaquant local, Delneste se heurtant à son vis-à-vis dans la foulée. C’est à peu près tout en ce qui concerne la période initiale. Meslin développe un meilleur jeu à la reprise, sans toutefois se créer d’occasions franches. Venait alors le tournant de la rencontre. De Taeye est exclu après avoir reçu une seconde carte jaune à la 65e et Sinty voit rouge à la 70e. Réduits à neuf, les visiteurs vont alors s’incliner sur un but de Majdoubli. "Les nerfs de certains joueurs ont lâché, nous avons payé notre manque de maturité face à une formation plus aguerrie. L’enjeu était peut-être trop grand et l’assistance de près de 400 personnes a certainement contribué à ce manque de contrôle des sensations. C’est dommage, nous avons accompli une très belle saison et ce dernier match vient un peu gâcher notre plaisir", nous glissait le coach Jonathan Labie.