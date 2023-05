Devant une bien belle chambrée de supporters, ce sont les Wiersiens qui prennent l’initiative du jeu. À la demi-heure, Anvaing B met à profit un contre meurtrier pour ouvrir la marque par Clerfayt. Les locaux pensent rentrer aux vestiaires avec cette courte avance au marquoir mais un dernier coup franc botté par Vinchent permet à Wiers d’égaliser méritoirement. En seconde mi-temps, Anvaing réussit à prendre son envol après l’heure de jeu par Huyghe, Hanon et Wangermée.

Molenbaix B – Grand Reng 6-1

Au quart d’heure, Lebel déflore la marque. La réaction visiteuse ne se fait pas attendre mais les locaux parviennent à creuser un écart de deux buts pour le retour aux vestiaires par S. Bayart et M. Pecquereau. À 3-1, Molenbaix insiste et aggrave la marque dans la dernière demi-heure par S. Bayart à deux reprises et Dujardin. Beau premier succès avant de se rendre en terre carolo.

Couillet – Rumes-La Glanerie 2-3

Dès la 5e minute, une mésentente locale profite à Henry qui trouve l’ouverture. Couillet égalisera rapidement mais Henry, bien servi par Lemoine, fait 1-2 avant de se créer une énorme balle de break brillamment détournée par le portier local. À la reprise, les locaux exercent une grosse pression rapidement récompensée par un but. À 2-2, Rumes contient la domination locale avant de réaliser le coup parfait à dix minutes du terme par Santy, idéalement servi par Ogé. Sans doute la plus belle victoire rumoise depuis que Sébastien Dangleterre se trouve aux commandes de l’équipe.

Obigies B – FC Brunehaut 2-1

Durant le premier quart d’heure, les deux équipes sont stressées par l’enjeu de cette première journée. Après cette mise en route difficile, Obigies ouvre la marque à la demi-heure sur un corner botté par Marlier et transformé par Foucart. Dans la foulée, Rapaille rétablit la parité. En seconde période, les joueurs locaux se montrent plus entreprenants et émergent logiquement à un quart d’heure du terme par Altruy. Obigies B a su se montrer supérieur après le repos.

Flobecq – JS Roselies B 4-0

Après une première demi-heure de mise en route, Roobaert parvient à inscrire deux buts qui vont mettre son équipe sur le velours. À la 40e, Maquet triple l’avance de ses couleurs. À la reprise, Roobaert plie le match et permet ainsi à son équipe de franchir sans encombre ce premier tour.

Isières B – Péronnes 5-3

D'entrée de jeu, Nachtergaele est à la conclusion d’une magnifique action collective. La joie locale est cependant de courte durée puisqu’en cinq minutes de temps, Péronnes renverse la vapeur (1-2). À la demi-heure, Bouvry remet les pendules à l’heure. Le début de seconde période permet à Noul et Nachtergaele de creuser un écart de deux buts. À 20 minutes du terme, les visiteurs relancent une dernière fois le suspense. Isières tient bon et réussit même à faire 5-3 dans les arrêts de jeu par L. Lancelle. Place au tour suivant avec un déplacement à Anvaing qui vaudra le coup d’œil.

Hensies B – Houtaing 3-3 (4-3)

Excellent début de match pour les visiteurs qui mènent rapidement 0-2 par Kem et Lefort. À la 25e, une faute de main légère permet à Hensies de se relancer sur penalty. Et c’est finalement 2-2 au repos. En seconde armure, les locaux dominent les échanges mais les Houtainois tiennent bon. Durant les prolongations, deux goals seront encore inscrits, le but visiteur étant marqué par Lecocq. Vient ensuite la loterie des penaltys qui permettra à Hensies de l’emporter. Cruel dénouement mais on retiendra surtout l’excellente saison réalisée par Houtaing.