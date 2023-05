Pâturages domine le premier acte, impose son empreinte physique et procède par longs ballons dans le dos de la défense. Après deux occasions franches, les visiteurs font 0-1 par Marcon. Bouyon profite d’un contre favorable pour battre Oliveira. "On était inexistants et absents sur les premiers et deuxièmes ballons. On était amorphes, dans la réaction, comme les dernières semaines, détaillait Corentin Douterlungne. Mais on remonte bien avec une belle énergie en seconde période, où on repasse à quatre derrière". Sur une belle action de Devianne, Taquet atténue la marque. Dix minutes plus tard, Devianne est proche de l’égalisation, mais c’est écarté de justesse. Estaimbourg va repasser en 3-5-2 pour tenter le tout mais ses espoirs s’effondrent en deux minutes. Habile en contres, Pâturages en plante deux: Marcon d’une tête lobée puis Bouyon d’un tir en lucarne. Devianne et Taquet se procurent chacun une occasion, mais Oubaychou entérine le score… "Si je ne fais pas ce changement tactique peut-être que ça restait 1-2 et je m’en serais voulu. Mais on prend trois buts à cause de ce changement… La défaite est pour moi."

Obigies – Morlanwelz 4-1

Obigies débute bien le match et Hovine fait 1-0 sur un coup-franc direct. Sur un corner joué en deux temps, Morlanwelz égalise à la 35e via une frappe de Lema enroulée en lucarne. Mais juste avant la mi-temps, les Obigeois marquent à deux reprises sur des corners de Leclercq. Hovine de la tête, avant que Marlière ne l’imite depuis le premier poteau. En deuxième mi-temps, Elicaste alourdit le score sur un centre de Joseph. "Une victoire méritée dans un match où on a été efficaces, costauds, avec un bloc solide face à une équipe qui joue bien au foot. Même à dix à une bonne vingtaine de minutes de la fin, on est resté costauds défensivement et les joueurs ont travaillé les uns pour les autres. C’était une grosse prestation collective", pointait le coach Fabien Delbeeke. Malheureusement, la seconde mi-temps a été entachée d’incidents hors terrain. "Morlanwelz a fait sortir un joueur, il a fait le tour des réserves et a provoqué, nos supporters ont chambré et l’un d’eux a reçu un coup de poing dans la figure. Le match a été arrêté, on a dû attendre dix minutes au vestiaire et la police est arrivée. C’est triste que des choses comme ça se passent."

Herseaux – Jumet 2-2 (3-4)

"Un bon match de foot, face à une belle équipe expérimentée qui tenait bien le ballon. Jumet a procédé en contres et on s’est fait avoir à deux reprises. On a pas mal dominé mais on a toujours dû courir après le résultat", commentait Julien Deconinck. À la 22e, sur un coup-franc offensif herseautois mal botté, les visiteurs ressortent vite en contre, se trouvent en situation de deux contre un et ouvrent la marque par La Rocca. Autour de la 80e et à force de pousser, Herseaux accroche les prolongations via Debailleul, renard des surfaces. Durant celles-ci, Viera-Perez fait 1-2. "Un peu contre le cours du jeu. Surtout, le but vient de deux corners consécutifs. Mais suite à une erreur du juge de ligne, le dégagement dont notre gardien aurait dû bénéficier s’est transformé en un premier corner", disait le coach local. Mezzina égalisant sur penalty, destination les tirs au but. "Si Mezzina transforme le sien, il nous envoie au second tour mais le gardien l’arrête. Et là ça s’inverse dans la tête, ils marquent mais Leroux non. On a joué pour gagner, mais il n’y a pas trop de déception au vu des belles choses qu’on a montrées."

Jemappes – Enghien 3-1

Enghien prend les manettes à la 30e sur un contre conclu par Deotto. Mais Jemappes égalise à la 72e. Suite à un long changement d’aile, Hincelin reprend un centre au point de penalty, d’une tête imparable pour Delvingt, et les prolongations débutent… "Physiquement, Jemappes était au-dessus. Mais sur leur deuxième goal, qui est une copie conforme de leur premier, il y a une faute évidente mais l’arbitre laisse jouer. À 2-1 on pousse, on se prend un but derrière", avançait Didier Magnus, le directeur sportif enghiennois. "On a fait un bon match, sérieux comme on l’a fait pendant la saison régulière. Notre adversaire pensait qu’il allait avoir beaucoup plus facile. Mais le score de 3-1 ne reflète pas la partie. Je pense qu’on a fait le taf, mais malheureusement on ne passe pas."