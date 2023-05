Tour final P1: Molenbaix sur un péno âprement discuté

Le terrain molenbaisien est ceinturé par une très belle cohorte de supporters pour assister à ce derby attrayant. Celle-ci assiste d’abord à une tentative de lob de Tangle qui ne trompe pas Lelièvre. Sur le contre, Leleux est contré dans le rectangle peu avant que le coup-franc de Dezitter n’atterrisse dans le mur péruwelzien. La suite est moins spectaculaire. Les pertes de balle sont nombreuses et la construction absente au sein des deux noyaux. Si Molenbaix est mieux dans la rencontre, les possibilités de but sont inexistantes. Et lorsque Tingiya Dogo ouvre la marque d’un centre-tir étonnant, on pense que le match va enfin s’ouvrir. D’ailleurs, dans la foulée, Lelièvre doit sortir devant Dezitter pour éviter le KO. Les ultimes possibilités de cette première armure vont échoir à Heddadji, dont le coup-franc est trop enlevé, et Dezitter qui bat Lelièvre mais Hennebicq dégage le cuir devant la ligne.

Vandenhove sans trembler

La reprise est toujours locale mais les têtes de Vandenhove, Fiston et Fontaine ne se transforment pas en but. Par contre, l’assist de Delattre pour Gahungu est parfait, ce dernier réussissant sa pichenette pour battre Barois. La joie des Péruwelziens sera cependant de courte durée. Morain est lancé dans la profondeur et se heurte à Berthe. L’arbitre estime que l’action est litigieuse et accorde le penalty que Vandenhove transforme en prenant Lelièvre à contre-pied.

Il reste vingt minutes à jouer mais Péruwelz ne réussit pas à contourner la défense molenbaisienne très bien organisée. Entré au jeu en cours de match, c’est même Boucart qui est tout proche de tuer le suspense mais son tir croisé ne fait que titiller le poteau de Lelièvre. Les arrêts de jeu sont très longs pour les locaux. Un dernier coup-franc aux vingt mètres d’Heddadji ne permet pas aux Péruwelziens de décrocher les prolongations.

Molenbaix accueillera donc Flénu le week-end prochain pour la finale, le promu ayant battu sévèrement PAC Buzet (5-1). Les deux équipes viennent de se rencontrer, Molenbaix s’étant imposé 3-1. Mais cette finale sera un tout autre match, dernière marche provinciale avant de rencontrer des adversaires d’autres provinces pour une place en division nationale.