TEF Kain-Essor Templeuve: l’avenir du basket féminin local est assuré

Un quart-temps de trop pour l’Essor ! Dix minutes au cours desquelles le bon travail de sape du TEF a fini par payer par l’entremise de François – encore ! – et de la jeune Lourdel, assurément "rookie of the year." Et qu’on ne vienne pas dire qu’Alex De Witte s’appuie principalement sur le métier de ses routinières, puisque trois jours après Pecquereau, ce fut au tour de Justine Meurisse de faire parler tout son talent.

Paralysées par l’enjeu, les Kainoises étaient dominées dans tous les secteurs avant le repos. La gêne rapidement ressentie par François n’arrangeait pas les affaires de Sam Vankeersbulck, juste impuissant devant les ratés de son équipe. En face, l’Essor posait ses systèmes et creusait un premier écart en fin de quart-temps via Pecquereau (9-17). Kain passait alors en zone, mais une bombe de Guyot aggravait la situation. Et, déchaînée, Justine Meurisse enfilait les pions pour creuser à 13-26, et il fallait une bonne Maya Dubois pour freiner les ardeurs visiteuses (18-26).

"Quelle propagande !"

Avec dix points de retard à la pause, le TEF s’en sortait bien. À cet instant, personne dans la salle ne se voyait prolonger cette demi-finale au-delà de 22 h. Et pourtant, tandis que Meurisse poursuivait son récital, un triple de Delbecque relançait les supporters rouges, plus nombreux au sein d’une assistance de 350 personnes ! Bien dans son match, Maya Dubois insistait (33-38), et l’incontournable Lourdel égalisait à 40 partout juste avant la demi-heure. Les deux équipes s’affrontaient en zone afin de se faire déjouer mutuellement. L’avance templeuvoise venait de fondre comme neige au soleil lors de ce troisième quart (42-44), Alex De Witte ne trouvant pas la solution au sein de son effectif amoindri par les absences et la fatigue qui commençait à se faire ressentir. Il n’y en avait plus que pour le TEF. Deglé prenait sa quatrième faute, Houtteman une antisportive et De Witte une technique ! Il n’en fallait pas plus pour que Lourdel et François ne plient le match devant des voisines désormais totalement hors course.

La belle vaudra la peine d’être vécue mercredi au Palais des Sports. "Ce soir, il faut juste reconnaître la supériorité de la fougue contre l’expérience. Kain a retrouvé en deuxième mi-temps l’adresse qui lui avait fait défaut jusque-là. En tous les cas, quelle belle propagande pour notre basket", analysait Alex de Witte.

Sam Vankeersbulck buvait du petit-lait: "J’ai pris le pari de réduire les rotations après le repos et cela nous a souri. Quand je vois ce que les filles sont capables de faire, je me dis que la saison est d’ores et déjà réussie."