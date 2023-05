Play-off: Mouscron proche de la correctionnelle

Du côté de Mouscron, ils nous avaient prévenus: "Rien ne sera facile, croyez-nous !"

À l’entame des play-off, malgré une phase classique dominée de la tête et des épaules, le RDM, tel qu’on a appris à le connaître, s’était montré extrêmement prudent avant d’aborder la toute dernière ligne droite de ce championnat de Superligue. Généralement dominatrice avec aisance tout au long des dix-huit journées de la phase régulière, la formation de Gabo Gallovich ne partait pas avec la victoire finale dans la poche en vue de l’obtention des lauriers. Et on s’était dit qu’elle exagérait un peu ! Au lendemain de sa première sortie en play-off, confirmation: Alex Grman et ses équipiers avaient forcé le trait au regard de la claque infligée à une La Louvière ayant fait pâle figure le week-end dernier. Mais après ce samedi-ci, notre avis a évolué et on comprend bien mieux pourquoi les Hurlus faisaient preuve de plus de sagesse que des Sioux.

Samy Labreg en sauveur

Dans le bassin louviérois qui accueillait la troisième journée des play-off, le RDM aura bien failli piquer du nez. D’entrée de jeu, face à des Anversois qui avaient l’intention de se payer le scalp du leader, les Dauphins donnaient de vrais signes de fébrilité, Luka Pannecoucke confirmant cela en battant Tom Lepoint pour le 1-0. Avec du caractère, Mouscron se reprenait toutefois et filait à 1-3 afin de conclure le premier thème, Rosty Naumchyk et Clément Croquet, par deux fois, passant par là. Mais la suite n’était pas du même acabit, l’AZC ennuyant énormément le jeu mouscronnois. Toujours emmenés par Luka Pannecoucke, les Anversois retournaient leurs adversaires comme des crêpes: 3-4 à la mi-match, puis 5-5 à l’entrée de la dernière période ! "On a même été mené 5-4…", regrette Gabo Gallovich qui a pu compter sur un Samy Labreg en verve.

Après avoir d’abord égalisé, le gaucher y allait en effet d’un doublé pour reprendre les devants: 5-7 ! À quatre minutes du buzzer, Oskar Maksymiuk relançait le suspense en inscrivant le sixième but en faveur de ses couleurs: 6-7. La tension montait d’un cran et le RDM pouvait compter sur l’expérience fort précieuse de Rosty Naumchyk pour valider le succès et les trois points qui vont avec en faisant trembler une dernière fois les filets de Jorden Geurts à 43 secondes du coup de sifflet final. Il était moins une, ouf !

Gabo Gallovich n’ignorait pas que son effectif soit passé proche de la correctionnelle. "On ne peut pas cacher que c’était… tendu ! Les Anversois sont arrivés avec la bonne mentalité et en jouant sans pression. Cela s’est vu dans leurs initiatives, pratiquant du beau polo. C’était bon en face et pas bon chez nous, ce qui explique le scénario de cette rencontre. On a commencé avec l’impression que ça allait tomber tout seul, que ça serait simple et qu’il suffirait de paraître."

"Un avertissement"

Sauf qu’en play-off, cela ne se passe jamais comme ça ! "Depuis deux semaines, je répète à mes garçons que c’est ici que ça se joue. En play-off, il faut prouver à chaque match qu’on a les nerfs solides. Avec la division des points par deux, on est quasiment reparti de zéro. Rien ne tombera jamais du ciel. Les succès, il faut aller les chercher !"

Le coach mouscronnois trouvait toutefois du positif à cette victoire étriquée. "Samedi, on a vite compris que c’était un peu un jour sans pour quelques-uns de nos joueurs qui ont physiquement montré des limites. Raison pour laquelle on a trop subi le jeu et on a été mis en difficulté par Anvers. Le positif est qu’on a fait preuve de caractère en défense, limitant l’adversaire à six goals. Et quand on a été mené au scire, on a su réagir. Ce match doit désormais nous servir. Ça doit devenir un avertissement pour envisager la suite des play-off au cours de laquelle j’aspire ajouter la manière au résultat."

La suite, c’est le duel face aux Courtraisiens, ce prochain samedi, à Malines ! "Courtrai ne lâche rien, vise la troisième place et démontre qu’il monte en puissance… C’est très clairement un adversaire redoutable." Puis, ce sera la conclusion à domicile, le 20 mai, face à Malines qui est devenu officiellement la seule équipe à pouvoir empêcher Mouscron d’être champion après sa victoire contre La Louvière. Là aussi dans la difficulté ! "Malines avait déjà eu du mal à se défaire de Courtrai une semaine plus tôt. Idem face aux Loups (5-7). Une autre preuve que les play-off sont une compétition particulière."