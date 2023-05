La REAL s’en va chercher une victoire inespérée à Meux

Comme à Meux, pour la REAL, la saison à rallonge commence à peser sur les organismes. En témoigne la composition d’équipe totalement inédite de samedi soir. En face, Laurent Gomez composait aussi avec pas mal de forfaits et titularisait Van Vyve, Mazy, Jaspard et B. Dhyne. "Et ils n’ont pas été en dessous des autres, loin de là, souligne le coach, même s’il ne voit pas se voiler la face, ce n’était pas le vrai Acren de D2. Mais il faut toujours une première fois. J’espère qu’ils iront encore chercher l’opportunité de venir avec nous."

Dans les intentions, la première mi-temps n’est pas mauvaise même si la vitesse de Kone, côté gauche, fait mal. Meux n’était jamais vraiment dangereux, sauf sur cette tentative de lob de Baudoin qui filait à côté. Dans l’autre rectangle, Paulus retardait l’échéance devant Delaunoit avant de se retourner, après un corner rapidement joué et conclu par ce dernier.

Dès la reprise, Meux essayait d’emballer la rencontre mais hormis quelques tirs contrés et une pression plus intense, la défense d’Acren n’était guère inquiétée. Lucas Alexandre non plus, le gardien de la REAL. À l’heure de jeu, une perte de balle de Jaspard dans l’axe profitait à Blairon qui concluait et coupaitl’élan des Verts. À trois derrière, avec Van Hyfte plus offensif et Marion, Kinif et Delcorps placés devant, Meux n’y arrivait toujours pas et concédait une seconde défaite consécutive. Et la REAL se reprend après son revers face à Hamoir.