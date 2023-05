Les joueurs cominois sont presque surpris après deux petites minutes de jeu de leur match face à Dikkebus. Heureusement, Vancraybeck veille au grain et sort une parade des grands soirs. Les échanges s’équilibrent, mais les locaux souffrent dans le combat physique. Plus techniques, ils ne parviennent pas à mettre de la vitesse en zone de finition. "À la pause, j’ai demandé aux gars de jouer en une ou deux touches, pour mettre les visiteurs en difficulté", analyse Mathieu Dejonckeere.

Un message reçu puisque l’inévitable D’Angelo fera 1-0 à la 50e. Dikkebus pousse tant et plus et se montre dangereux sur phases arrêtées, mais les locaux tiennent bon. "Au plus les minutes passaient, au plus la pression montait ! C’est la caractéristique de ces matches à élimination directe. Nous devons attendre désormais mercredi afin d’être définitivement fixés sur notre sort, poursuit le coach. Il y a de fortes chances que nous montions directement, mais cela dépend des décisions de différents clubs qui évoluent plus haut dans la hiérarchie mais ont décidé de s’aligner en P4 l’an prochain. Je pense ainsi à Anzegem en D3 amateurs ou Deerlijk en P2. Ce n’est pas la meilleure des situations, mais je suis assez confiant. Et ça ne m’empêchera pas de fêter cette victoire avec le groupe dès ce dimanche après-midi."