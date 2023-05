Deux victoires en Coupe du Hainaut 3x3

La première Coupe du Hainaut de trois-contre-trois était organisée ce samedi par le CP hennuyer dans les installations du BBC Brainois. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’événement a souri aux représentantes de la Wallonie picarde. Alors que le TEF et Templeuve s’affrontent vigoureusement en play-off de la P1 dames, leurs jeunes ont brillé, que ce soit sous la bannière de l’Essor ou bien celle du Tournai Wapiti, qui unit les deux clubs. En U16, c’est sous la vareuse tournaisienne que Lou-Eve Demartelaere, Marine Roman, Florine Baudru et Jeanne Houdart ont soulevé la coupe en prenant la mesure de Lupipontaines que l’on sait quasiment invincibles depuis l’entame de cette saison. Et dans la catégorie des moins de 14 ans, ce sont Rachel Peeters, Manon Brabant, Olivia Couvreur et Jeanne Genné qui ont représenté le club de Templeuve en battant Colfontaine en finale ! Une belle journée qui se ponctuait donc par la manche retour de demi-finale des play-off entre le TEF et l’Essor au hall du Vert Lion, où tout ce joli monde se retrouvait pour faire la fête à notre basket-ball régional.