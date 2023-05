Coupe et N1: Thieulain a tendu la joue droite mais pas la gauche

En Coupe, ce n’est pas passé pour l’équipe que chacun désigne comme l’ogre intouchable cette année ! Le tirage au sort avait, il faut bien le dire, réservé une finale avant la lettre, proposant Kerksken aux Thieulainois. Au-delà d’une qualification de ces derniers cités, les plus fins connaisseurs avaient aussi osé imaginer une lutte serrée. Au final, il n’a été question ni de l’un ni de l’autre, Tanguy Metayer et ses équipiers ayant été battus, sur le score net de 8-13 !

Pourtant au grand complet à la suite du retour dans l’effectif de Dimitri Dupont, Thieulain a eu du mal à trouver ses marques, voyant le marquoir évoluer à son désavantage: 0-2, 1-4, 4-8 ! Et si le champion de Belgique revenait à 7-8 avec l’impression d’alors prendre le dessus sur les Michiels Boys, ceux-ci en remettaient une couche en filant à 7-10 puis ponctuant à 8-13. Élimination précoce dès lors pour les Jaunes – qui pourraient néanmoins faire partie des deux heureux élus repêchés par tirage au sort ! –, des œuvres de l’ennemi juré qui n’a pas traîné à prendre sa revanche après la défaite subie en Supercoupe.

Baasrode a mis le feu dès l’entame de lutte

Dimanche, en championnat, le duo était sur le pont. Thieulain ayant la lourde tâche de se reprendre du côté de Baasrode, qui avait mis une petite claque en ouverture de saison à Ogy, et Kerksken s’en allant prester à son tour sur le ballodrome de d’Ogy.

Sam Brassart et ses équipiers en sont revenus avec un succès 4-13 qui masque mal le bon début de lutte des joueurs locaux qui ont par la suite été submergés par la qualité de jeu des visiteurs. Un jeu de qualité aussi pour Thieulain dans sa lutte à Baasrode mais après une mise en route catastrophique. "Car on s’est fait bouffer par un adversaire qui a filé à 4-0, puis encore 5-1, confirmait Geert Vandervelden, coach des Canaris. Là, on s’est regardé et on s’est dit qu’on devait réagir, relever la tête, jouer juste dans le jeu sans chercher l’exploit car on n’était nulle part à la livrée et à la frappe. C’est alors qu’on a entamé une sacrée remontée en enchaînant les jeux pour mener 5-7 ! Vu les conditions et le risque de pluie, le repos a été très court à la demande de l’arbitre et ça nous a permis de rester dans le rythme. On a bien repris, on a bien frappé et on a fait en sorte de laisser De Moor tranquille car, en début de lutte, on lui a facilité trop la vie. Je suis content de la manière dont on a su réagir", disait encore Geert après la victoire 8-13.

"L’élimination en Coupe ne se discute même pas"

Elle gomme ainsi le revers de la Coupe ! "Et il n’y a rien à dire sur celui-ci car les chiffres parlent d’eux-mêmes. On a notamment été très mauvais à la livrée. Et puis, le comportement n’était pas bon ! On n’a pas joué en équipe. Contre Kerksken, ça se paie cash même si cette équipe a un peu changé. Si tu n’es pas bon à cinq, tu perds ; c’est certain ! Être éliminé si tôt est une grosse déception car cette Coupe nationale était l’un de nos gros objectifs de la saison. On avait en plus l’avantage de jouer à la maison. Mais c’est la balle, on peut bien jouer comme on peut mal jouer et il faut savoir l’accepter."

Pour Thieulain, cela va s’enchaîner avec les qualifications du Mastriau ce lundi. Ce sera sans Nicolas Becq retenu par le travail et Damien Famelart qui est absent pour l’occasion. "Un jeune de notre deuxième équipe viendra filer un coup de main", ne s’inquiétait pas le coach de Thieulain.

"Titiller Maubeuge n’a vraiment rien d’anodin"

Si la grosse surprise du week-end est venue de Galmaarden qui s’est défait, sur ses terres, d’Isières (13-11), le résultat signé par Tourpes face à Maubeuge n’est peut-être pas celui attendu non plus. Car le promu a fameusement résisté à Maubeuge. "Et pourtant, on a connu un mauvais départ car on était bien trop crispé en voulant à tout prix prendre le point, comme lors de nos deux premières luttes, signalait Sébastien Pottiez monté au jeu assez rapidement à la place d’Antoine Huard. Il ne se sentait pas très bien et, comme le score était de 1-4, on a changé la composition. On s’est légèrement repris, atteignant la pause à 3-7 face à un Maubeuge assez costaud, candidat à la Grand-Place et au Top 4 final. Au repos, on n’a plus fait du point une fixation mais c’est alors que l’on a réussi les petits coups, qu’on s’est pris au jeu et qu’on a retrouvé de la confiance. Et est venue cette suite de lutte qui a été gaie à suivre."

Tourpes revenait à 6-8, s’accrochait à 7-10 et y croyait même à 10-11 avant de s’incliner 10-13 ! "C’est de bon augure pour les semaines à venir et la lutte de dimanche prochain à Wieze, un de nos concurrents directs en bas de tableau. Ce sera important de bien la négocier."