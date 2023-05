Face à une redoutable équipe flandrienne, Greg Vandenbulcke avait élaboré un plan qui a bien failli marcher samedi en finale de la Coupe des Flandre. "L’idée était surtout de ne pas se découvrir et d’aborder la rencontre en mode défensif, explique le T1 de Moen. Cela a très bien fonctionné puisque nos hôtes ne nous ont pas vraiment mis en difficulté durant les premières minutes."

Au quart d’heure, Samijn se fait sécher dans le rectangle et Bourquin ne manque pas l’occasion de mettre les siens aux commandes. Peu avant la pause, les visiteurs vont toutefois encaisser un but, synonyme de véritable coup de bambou. "Nous obtenons un coup-franc à 30 mètres de leur but, mais il est mal donné. S’en suivent différentes erreurs qui amènent l’égalisation."

Après la pause, Moen ne perd rien de son organisation et quelques contres rondement menés auraient pu aller bout, sans un petit manque de lucidité. Peu avant l’heure de jeu, Savaete donne l’avance aux siens et le score n’évolue plus. "Je n’avais pas le banc nécessaire pour pouvoir tenter autre chose tactiquement, poursuit le coach visiteur. Au vu du scénario de la partie, nous nourrissons des regrets. Si elle s’arrête sur une déception, notre saison aura toutefois été une franche réussite !"

"Je suis heureux dans ce club"

Après avoir rempilé pour une saison de plus, le mentor des Jaune et Noir pourra savourer quelques jours au soleil avant de reprendre le collier en vue de l’exercice prochain. "J’ai déjà hâte car nous avons réalisé beaucoup de transferts et il faudra que la mayonnaise prenne. Il y aura du travail. En tout cas, je suis heureux à Moen, où le comité me laisse réellement bosser tranquillement, ce qui est agréable. Nous avons tous envie de continuer à grandir, c’est bénéfique."