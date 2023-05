Le bronze européen pour Antoine Allard

De cette aventure, notre régional en tire une source de motivation supplémentaire. "Même si je suis déjà très heureux d’être sélectionné, cela me pousse à travailler encore plus. Afin d’obtenir une meilleure place encore lors du prochain National. Cela me permettra alors d’obtenir une meilleure place dans l’effectif et plus de temps de jeu".

Toujours joueur à l’Aramis Mons, le jeune homme de 20 ans jouera pour la 5e ou 6e place nationale des Interclubs ce week-end. Il participera également à quelques tournois internationaux. " Il m’en reste deux. Je m’inscris pour l’instant à des tournois PSA, la catégorie juste en dessous des meilleurs rendez-vous de la discipline: les challengers. Je vise à chaque fois de bons résultats. Le but est de remonter dans le classement mondial. Je suis actuellement autour de la 420e place. L’idéal serait de monter dans les 250 premiers car cela donne accès à des compétitions plus relevées.

Enfin, j’espère continuer à me montrer pour être repris en sélection nationale pour l’Euro 2024". Un bien joli programme en perspective !