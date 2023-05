Thieulain – Kerksken, l’affiche en Coupe de Belgique

Dans les autres matchs qui concernent la Wallonie picarde, on peut pointer: Blicquy – Fontaine, Oeudeghien face à la N1 de Mont-Gauthier, Villers 2000 – Ollignies, Mont-Gauthier (N3) – Ogy (NDLR: important pour reprendre la confiance après le 0 sur 6 en championnat), Bassily-Silly – Hamme Zogge, Grimminge – Isières, Celles – Planois, Acoz – Tourpes (NDLR: où il pourrait manquer un titulaire laissé au repos) et Vaudignies – Maubeuge.

Le Maistriau dès lundi !

La balle pelote, c’est également ses grands tournois et ses Grand-Prix à suivre. Dès lundi, on en connaîtra un nouveau avec le lancement du GP Maistriau. La première journée verra s’affronter Bassily-Silly (montant de N2) et Mont-Gauthier en ouverture à 15h à Maisières. Dans la foulée, Thieulain affrontera coup sur coup le perdant puis le vainqueur. La deuxième journée est prévue le 22 mai entre Sirault, Isières et Ogy. Enfin, la 3e et dernière journée aura lieu le 5 juin entre Tourpes, Maubeuge et Acoz.

Les trois lauréats disputeront la finale le vendredi 9 juin dès 15 h. Une nouvelle fois, la Grand-Place de Mons sera le théâtre majestueux de ce beau spectacle.