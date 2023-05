Sven Leleux a laissé éclater sa joie après le titre du Pays Vert: "Merci au groupe pour tout ce qu'il nous offre"

Comme un symbole de cette saison si serrée, c’est aux tirs au but que tout s’est joué entre la Raal et le Pays Vert. Et cela a tourné en faveur des Athoises. "C’est cruel de jouer une saison comme cela. Heureusement, cela va dans notre sens. Mais j’ai quand même une pensée pour La Louvière et sa coach. C’est difficile de tout perdre ainsi, soutient Sven Leleux avec toute la classe qu’on lui connaît. Comme je l’ai dit, j’aurais préféré que les deux équipes puissent monter".

"On va détruire notre terrain"

Ce n’était pas possible et les Athoises auront tout simplement mieux géré leurs émotions. Pourtant, tout ne tournait pas en leur faveur. "On prend un but sur la première occasion adverse. Heureusement, on ne s’est pas décomposé. On a gardé le cap sur notre plan de jeu. On a su s’extraire et mettre de côté nos émotions. Ce fut encore plus vrai après le premier tir au but loupé. Mais on sait que notre gardienne (Joise Deboutez) sait très bien rentrer dans la tête des tireuses en face. On n’a jamais perdu aux penaltys cette saison. Je tiens vraiment à remercier les filles pour tout ce qu’elles nous offrent. Finir sur ce doublé Coupe-championnat, c’est incroyable !"

Si l’esprit était avant tout à la fête jeudi soir, on pensait doucement à la saison prochaine. Car entre les séries provinciales et la Nationale 2, il y a un sacré gouffre à franchir. "On va déjà faire un mois de bars et de cafés. Ensuite, on va totalement détruire notre terrain 2. Histoire qu’on ne puisse plus du tout y jouer au football. Au moins quand le Standard et les autres viendront à Ath, elles se casseront les dents et on prendra tous nos points à la maison, plaisante le coach. Plus sérieusement, on va faire comme toujours au Pays Vert. On va se fixer des ambitions réalistes. On va tout découvrir. Le maintien sera donc la première chose à atteindre. On va construire un groupe cohérent et complet sans opérer trop de changements. On va cibler quelques filles de qualité et qui connaissent la nationale. Toutes celles qui sont intéressées peuvent aussi prendre contact avec Jibé Yakassongo".

Car l’année prochaine, les Gazelles seront coachées par le même duo. Ce sera même un trio. "Jo Hochepied s’occupe désormais des gardiennes. Il est venu il y a un mois avant la finale de Coupe. Il a fait un entraînement, puis deux. Un match et il a désormais le virus". Une belle bande de potes qui travaillent sérieusement, sans se prendre au sérieux: c’est ça toute la force du CSPV ! Et cela devrait aussi fonctionner à l’étage supérieur.