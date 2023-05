Pour sa 4e saison chez Lamborghini, Baptiste Moulin va partir à la découverte de nouveaux circuits

En 2023, notre régional participera à deux compétitions: le championnat d’Italie GT et le GT World challenge, tous les deux en sprints. "Je commence sur le circuit de Misano que je connais bien car j’y ai passé un week-end avec mes sponsors. Même si ce n’était pas en conditions de course, j’ai pu enchaîner les tours et apprendre les moindres détails du tracé. J’y ai mes repères. J’ai reçu la liste des engagés. Il y aura de la belle concurrence. On sera 14 dans ma catégorie (pro-AM) et plus de 40 au départ. Cela promet. Je connais certains de mes adversaires. Mais je ne me fixe pas vraiment d’objectif pour cette première avec mon coéquipier, Mateo Llarena. On verra comment on sera après les qualifications, aussi bien samedi que dimanche".

Devenir un jour pilote d’usine

Le pilote aura aussi la chance de découvrir de nouveaux circuits. Ce sera déjà le cas dès le week-end du 13 et 14 mai. "Je serai en action à B-Hatch en Angleterre. Jusqu’à la semaine passée, c’était un pays où je n’avais jamais mis les pieds. J’y suis allé pour participer à un gros événement pour Lamborghini. C’était exceptionnel. Ici, je me suis isolé dans un hôtel en Italie depuis trois jours. je veux faire le plein de concentration avant le grand départ".

Fort de son titre d’Italie décroché en 2022, Baptiste sait qu’il sera attendu. Mais il ne se met pas une pression supplémentaire. "Dans les articles de présentation de la course du week-end, dans la presse italienne, j’ai vu mon nom apparaître à quelques reprises. C’est toujours agréable. Même si je suis passé de l’endurance au sprint, on espère défendre ce titre au maximum avec Mateo. Personnellement, cela ne me met que du stress positif. C’est nécessaire pour bien rouler. Cela me prouve juste que je suis capable de faire de belles choses".

Et le Belge devra poursuivre sur cette voie s’il veut continuer à convaincre les responsables de la marque italienne à poursuivre l’aventure avec lui. "Je débute déjà ma quatrième année chez Lamborghini. C’est la preuve qu’il croit en moi. Et moi je crois en eux car je sais qu’ils vont me fournir une voiture performante. On l’a vu en 2022 en gagnant quasiment toutes les courses en Italie et en passant proche d’un podium aux 24H de Spa. J’ai la chance de pouvoir faire partie de leur académie destinée aux jeunes pilotes. Mais pour moi, ce n’est pas l’objectif final. Je rêve toujours de devenir un jour pilote d’usine (NDLR: professionnel). Mais cela passera par mes performances sur et en dehors du circuit", conclut le pilote qui sera en action samedi et dimanche pour des courses d’une heure à chaque fois.