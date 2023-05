Play-off: stop ou encore pour le TEF Kain ?

Les échanges étaient même parfois tendus sur le petit terrain du Palais des Sports, et on ne risque pas de se faire des politesses ce soir au Vert Lion. Excellente mercredi, en attaque comme en défense, où elle parvint à museler Constance Delbecque en seconde mi-temps, l’ex-Kainoise Marie Pecquereau s’attend à souffrir ce soir: "Le terrain kainois est plus grand et va permettre à mes anciennes coéquipières de pratiquer leur jeu rapide plus facilement. Et puis, elles évolueront à domicile donc ce sera forcément un match complètement différent. J’espère pouvoir jouer un rôle ce soir car il vaudrait mieux plier l’affaire en deux matches."

Améliorer le pourcentage au shoot du côté de Kain

Dans les rangs kainois, l’expérimentée Lysiane François, impériale au tir mercredi avec un 4/6 à distance, aborde cette manche retour comme tout autre match: "On attaquera ce rendez-vous comme si on jouait Pont-de-Loup, Binche ou n’importe quel adversaire. Pour le gagner, cela va de soi, mais avant tout pour prendre du plaisir. N’oublions pas que le basket reste un jeu. Si nous améliorons nos pourcentages dans les tirs, alors on pourra sans doute revendiquer autre chose que lors du match aller."

Les deux formations s’entraînaient hier soir pour préparer ce nouveau choc. Notons que dans l’autre demi-finale, Binche-Péronnes s’est imposé face à Montagnard 56-47.

Rappelons aussi que rien n’indique à l’heure actuelle que le vainqueur des play-off accédera à l’étage supérieur.