Pour la troisième journée des play-off pour désigner le champion de Superleague, les protagonistes prendront la direction de La Louvière. Bye lundi dernier, Mouscron a pu assister aux duels de ses concurrents à distance. " Courtrai a bien failli nous rendre service. Il ne perd que d’un but contre Malines (10-9), détaille Julien Donche. Cela prouve que ce sera une équipe très costaude et difficile à manœuvrer. D’autant plus qu’on les rencontrera dans le petit bassin de Malines lors de la 4 e journée.

On a aussi vu que La Louvière paraissait bien l’équipe la plus faible de cette mini-compétition (NDLR: défaite 10-5 contre Anvers). Cela veut dire que notre niveau de difficulté va monter crescendo".

Toutefois, les Hurlus espèrent toujours que les Loups se réveilleront face à son public afin d’accrocher les Pirates. "Ce sera compliqué pour eux d’arracher quelque chose, surtout avec la blessure de Tanguy Godeau, l’un de leurs meilleurs joueurs. Mais je ne suis pas devin. Et l’ENL n’est jamais plus fort que lorsqu’il est transcendé par son public".

Mais avant d’espérer un quelconque coup de main du voisin hennuyer, et donc un faux pas de leur dauphin, les Hurlus doivent d’abord assurer dans l’eau en ouverture de soirée. La tâche ne paraît pas insurmontable face à Anvers, actuel dernier des play-off. "Cela reste un adversaire très sérieux et compliqué à négocier. La victoire est en tout cas indispensable, surtout si Malines continue à l’emporter".

Rappelons que si les deux premiers gagnent tout jusqu’à la dernière journée, tout se jouera dans la piscine des Hurlus le 20 mai prochain. Si la situation n’évolue pas, le RDM pourra se contenter d’un match nul. En cas de succès malinois, les Pirates remporteraient le titre. Car le point pour départager deux équipes à égalité sera les confrontations directes… durant les play-off ! Cruel mais c’est le règlement…

Louvain – Tournai, ce soir 21 h

Depuis sa victoire contre Tielt la semaine dernière (14-9), Tournai est assuré de terminer à la première place des play-down. Nouvel objectif désormais: rester invaincu jusqu’à la fin de la compétition. Il reste deux rencontres pour y parvenir. Cela débute ce samedi avec une opposition contre Louvain, qui a partagé l’enjeu contre Eeklo lors de son seul match, puis contre Eeklo le 13 mai. Mais Samuel Gomez a aussi annoncé qu’il fera désormais tourner son effectif afin de donner du temps de jeu et de l’expérience à sa belle génération de U19. Certains cadres vont également être mis au repos.

Et on peut dire qu’ils le méritent après une saison remplies de galères. On pense forcément aux nombreux voyages vers La Louvière mais aussi aux arrêts, aux blessures… Vivement la saison prochaine pour repartir sur de belles bases !