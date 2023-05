Grande artisane du titre du Pays Vert, Joise Deboutez revient sur les tirs au but: "Je n'ai pas de truc. C'est au feeling"

Ce succès lors de la loterie venait entériner un match plein des filles du CSPV qui n’ont pas paniqué. Même après l’ouverture du score. " Le plus important, c’était de ne pas prendre le deuxième. À 1-0, tout restait possible. Le duel a été équilibré. Mais je pense qu’on a eu un peu plus d’occasions franches. On s’est toutefois fait peur comme avec cette frappe sur la latte. Mais je peux vous assurer que le ballon ne rentre pas.

C’est cruel de jouer toute la saison sur un seul match et même sur un penalty. Peu importer le gagnant ou le perdant, c’était dommage. Heureusement, cela tourne en notre faveur".

Doucement, il faudra penser à la saison prochaine. Mais ce n’était pas la priorité ce jeudi soir. "Là, on ne va penser à rien. Juste à profiter de la fête. On connaît nos défauts et nos qualités. On sait qu’il nous reste du travail. Sinon, on serait championne depuis longtemps. Mais j’ai confiance en ce groupe. Avec quelques renforts, on est capable de faire quelque chose de bien. On l’a prouvé cette saison". C’est vrai que 16 victoires, deux nuls pour une seule défaite, c’est un bilan qui frôle la perfection.