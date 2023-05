D2 ACFF: Corentin Lumen, l'enfant du club, continue à se montrer à la Real

Il a mûri en P2

Grâce à une saison pleine en P2, le tout juste adulte a pu progresser à grande vitesse. On l’a ressenti dans le duel contre Hamoir. "Je sens que j’ai progressé. J’avais rencontré plus de difficultés l’année dernière. Il y a aussi moins de stress. En juin dernier, je découvrais tout. Je venais de monter en P2 puis je joue en D2. Ici, j’ai une saison complète chez les adultes. Cela m’aide forcément. La grosse différence entre les deux divisions, c’est l’aspect tactique et la vitesse. Aller dans les duels, c’est ce que je fais le mieux. Mais je sais que je dois encore progresser dans d’autres points comme le placement et la relance. La consigne est claire pour moi. Je dois aller au charbon, récupérer le cuir et chercher la passe la plus simple vers des joueurs plus expérimentés. Par rapport à l’an passé, je tente un peu plus. Notamment des transversales. Mais l’objectif reste d’avoir le moins de déchets possible dans mon jeu. Ce qui me permet de conserver toute ma confiance ".

Faire partie du noyau D2

Alors qu’il reste deux duels au programme, Corentin compte bien en profiter pour se montrer le plus possible. Il poursuit également d’autres objectifs. " Je n’ai joué que dans un club: la Real. C’est chouette car on voit la génération actuelle de U19 qui commence à monter en P2 ou en D2 comme moi. Il y a aussi la finale de la Young Cup qui approche. Si les coachs me le permettent, j’aimerais y participer pour offrir le doublé au club avec mes copains.

Sinon, l’autre envie, c’est de profiter de toutes les minutes que l’on me donne pour prouver que j’ai le niveau de cette division. L’an prochain, j’aimerais bien faire partie intégrante du noyau dès la préparation. Cela me permettrait de poursuivre ma progression. Pour les matchs, ce sera les choix du staff. S’il faut prendre du temps de jeu en P2 encore, ce n’est pas un souci pour moi. D’autant que tous mes potes y jouent. Mais devenir membre du noyau D2, ce serait un bel accomplissement alors que j’ai commencé le football ici à l’âge de cinq ans".