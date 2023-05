Avec deux points au compteur, Tourpes n'a pas loupé son retour en N1

Le lendemain contre Acoz, on aurait aussi pu profiter de quelques errements adverses en début de rencontre. Ensuite, quand ils se sont mis réellement en route à la frappe, cela a été plus compliqué. Il ne faut pas oublier que c’est un effectif qui s’est qualifié pour la Grand-Place de Bruxelles".

De l’expérience à prendre

Vu les départs annoncés de longue date de Siméon Van Stalle et Nicolas Dulieu, beaucoup ont craint en début de saison que les Tourpiers soient un oiseau pour le chat. Mais ils ont prouvé le contraire en ces premières journées. "On a encore un week-end difficile avec Maubeuge, poursuit le grand milieu. Mais on va s’accrocher comme dans les autres matchs. On va aussi retrouver Acoz en Coupe samedi. On n’a pas vraiment d’objectifs. On va jouer le coup à fond et profiter de cette belle lutte pour continuer à peaufiner les derniers réglages. Car la préparation a été difficile avec les températures assez basses".

Et ce ne sera pas une gageure pour un effectif qui doit intégrer trois néophytes en Nationale 1. "On a Loïc Clément avec qui je forme un bon duo à la grande frappe. C’est un jeune prometteur qui commence à vraiment se faire un nom dans le milieu. On sent que les autres équipes le connaissent et l’évitent. C’est donc à notre devanture de répondre souvent présent pour l’instant. C’est un peu là que l’on pêche actuellement. Mais il ne faut pas oublier que deux sur les trois n’ont aucune expérience de la N1. Cyril (Depraetere) n’a qu’une saison au sein de l’antichambre dans les jambes alors que Benoît (Passon) n’a jamais joué plus haut que la N3. Ils doivent encore s’habituer à la vitesse du jeu. Au sein de l’élite, il n’y a aucune balle facile à arrêter. On sent qu’ils sont encore un peu dans le doute. Ils ont peur de mal faire. Mais cela va s’apprendre au fil des luttes", conclut Antoine.

Comprenez par là que Tourpes a encore une belle marge de progression. Et si elle se confirme rapidement, les portes des play-off pourraient rapidement s’ouvrir. Même si ce sera une lutte de longue haleine.