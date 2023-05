Avant le derby éliminatoire, il n’y a pas de pédale de frein chez les managers

"C’est compliqué, c’est le pire tirage qu’on pouvait supporter. Un match à domicile contre un autre adversaire aurait été plus satisfaisant. Mais toutes les rencontres sont à jouer et n’oublions pas que nous avons l’opportunité de recevoir au second tour en cas de succès. Et pour vivre ce deuxième match, nous devrons faire le job à Molenbaix.

Au départ, j’estime les chances à cinquante-cinquante. Les deux rencontres de championnat ont donné lieu à des résultats contrastés. Les deux défaites l’ont été contre le cours du jeu, que ce soit à l’aller pour nous et au retour pour Molenbaix. Cela se jouera donc sur des détails, sur la fraîcheur et la forme du moment de chaque joueur.

Nous connaissons les forces et les faiblesses de l’adversaire. Nous devrons exploiter ces dernières. Le noyau est motivé tout comme le comité qui lui laisse carte blanche. Si nous gagnons, ce sera bien. Si nous perdons, nous estimerons avoir fait une bonne saison en décrochant notre objectif d’une participation à ce tour final", résume Patrice Meurant.

Pour cette rencontre, Andry et Dupire sont indisponibles.

Quelques incertitudes

Côté molenbaisien, on savait que le premier match se jouerait à la maison. Mais que penser de Péruwelz comme premier adversaire. "Jouer un tel derby à la maison est un excellent tirage, commente Jean-François Hempte, le manager molenbaisien. Il y aura certainement beaucoup de monde puisque notre équipe B joue à 15 h, juste avant cette belle affiche de P1. Mais quel que soit l’adversaire, il faudra le battre à chaque tour si nous voulons atteindre l’échelon supérieur. Les garçons sont ultra-motivés. Ils veulent tous aller au bout de cette compétition. Sportivement parlant, je pense que nous ne devons avoir peur de personne. Mais on sait que tout peut se jouer sur nonante minutes, en bien ou en mal.

Tout comme Péruwelz peut le décrocher, nous avons la chance de pouvoir jouer le deuxième match à domicile. C’est une chance supplémentaire de passer ces deux premiers tours. Le comité ne met aucune barrière à la motivation des garçons. Nous soutiendrons notre équipe comme elle désire jouer, c’est-à-dire à fond !"

Pour ce derby éliminatoire, Petit et Demaret sont blessés. Tangle est incertain. Retour de Dezitter et Duchâtelet dans le noyau.