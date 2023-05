Tour final P3: Le tirage que Mouscron et Péruwelz voulaient à tout prix éviter

"Je souhaite que Mouscron monte. Mais l’an prochain"

Toutefois, les ouailles de la cité de la Source partent avec un petit avantage moral. "Le tour final, c’est comme un match de Coupe. Mais c’est toujours plus facile de l’aborder en sachant qu’on est capable de battre Mouscron. On l’a fait deux fois cette saison. Et c’était encore plus vrai au retour avec la blessure rapide de mon gardien puis d’un joueur-clé. Malgré cela, on a su tenir bon. Cela fait du bien dans la tête de ma jeune équipe".

Du côté hurlu, le staff sait ce qu’il doit faire pour éviter le jamais deux sans trois. "On devra être encore un peu plus exigeant et se montrer plus concret en zone de finition. On a la chance d’accueillir mais on a vu dimanche dernier que ce n’était pas une assurance. Péruwelz avait décidé de nous laisser le ballon pour partir en contres. On devra être attentif à cela".

La gestion de la pression sera aussi un élément-clé dans ces matchs couperets. Sera-t-elle plus importante pour Mouscron ? "On ne cache pas que l’objectif est de monter le plus vite en P2. On ne veut pas végéter une saison de plus en P3. Mais on sait que ce sera compliqué face à une belle équipe. Si on passe, on fera face à une équipe que l’on ne connaît pas du tout". Du côté du PFC, la saison est déjà réussie. "Pour ma première expérience en tant que coach, je partais avec une équipe très jeune. Il ne restait que trois joueurs de l’an passé. L’objectif était avant tout de se sauver au plus vite. On ne s’attendait pas à ce que la mayonnaise prenne aussi bien. Désormais, le club nous donne carte blanche. Si cela fonctionne et qu’on peut viser la P2, tant mieux ! Dans tous les cas, de telles rencontres à enjeu, cela ne peut être qu’une bonne chose pour mes gamins".

Quoi qu’il arrive, l’affrontement de dimanche sera un peu particulier pour le coach péruwelzien. Lui qui était un grand fan de l’Excel Mouscron. "Le club a changé mais cela reste le Futurosport. J’y ai passé pas mal de temps dans ma jeunesse pour venir voir les entraînements de début de saison du noyau pro et pour espérer avoir une photo avec un joueur. Je reste quand même attaché à la cité hurlue. C’est pourquoi je souhaite que la Squadra monte. Mais l’année prochaine", rigole Edwin Malice.

Voilà le match lancé avec beaucoup d’humour. On espère que cela se poursuivra dans le même état d’esprit sur la pelouse.