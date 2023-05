Tour final de P4: Anvaing-Wiers, comme on se retrouve déjà !

N’avoir aucun regret

En championnat, l’avantage est pour les Mauves avec un nul et une victoire. "Mais le nul de l’aller est entièrement de notre faute, rappelle le coach de l’ACA. Si on avait mieux fini nos actions, on se serait imposé au moins 4-1. Au retour, Wiers n’a rien volé. On a commis quelques erreurs individuelles et tactiques. Si on les refait, ce sera très compliqué. Sinon, on aura les armes pour les embêter." Le mentor des Mauves ne tire pas non plus un grand avantage de cette statistique. "On espérait clairement un autre tirage parce qu’Anvaing est une équipe très solide, deuxième meilleure défense de la série. On a galéré à leur mettre un but. Sur les quatre, il y a eu deux penaltys, un corner et une frappe imparable et venue de nulle part. Notre opposant a des joueurs d’expérience qui connaissent ce type d’événements. C’est un peu notre tort. Il a un système bien huilé. Ce sera compliqué. Mais si on passe cet écueil, on aura peut-être la chance de s’ouvrir une voie avec deux matchs à domicile à la suite."

Car les deux équipes ne désirent pas faire de la figuration dans ces prolongations. Même si elles sont conscientes qu’elles font face à un sacré marathon où il faudra gagner quatre fois. "L’objectif de case, c’était la colonne de gauche. Mais comme on n’a jamais quitté le Top 5, on s’est pris au jeu. On a déjà eu la cerise. Maintenant, on veut juste tout donner pour ne pas avoir de regrets. On se donnait trois ans pour monter. On a une première balle de match un an plus tôt. On va prendre les matchs les uns après les autres et on verra. On débute en tout cas par un joli défi face à un public qui sera nombreux."

S’il n’est pas un partisan du tour final – "Je préférerais que les plus méritants montent" – David Vanalderweireldt ne veut pas voir ses troupes jouer en dilettante. "Il n’y a aucune déception de ne pas avoir remporté le titre. On est déjà heureux d’avoir poussé Taintignies, la plus belle équipe, dans ses retranchements. Mais maintenant qu’on est au tour final, on ne va pas cracher sur une belle surprise. Avec notre groupe composé d’anciens de la saison passée et de jeunes, on n’a rien à perdre. C’est très dur de gagner quatre matchs de suite, mais on va tenter le coup à fond."