Tour final de P2: Le quatuor de la série au deuxième tour ?

Pour y parvenir, un succès contre les équipes des séries B et C est obligatoire. Parmi celles-ci, Jemappes semble la plus costaude et il faudra toute l’expérience de Bernard Lénelle pour que les visiteurs s’en sortent. Matthew Verhaeren s’attend à un match (NDLR: attention, coup d’envoi à 18 h !) compliqué: "Notre plus grande déception est de ne pas recevoir en terminant 2e ex aequo. Jemappes a de l’expérience, joue bien au foot, ce sera un gros écueil mais on va faire contre mauvaise fortune bon cœur." Julien Delbecq en vacances fera l’impasse.

Pas d’euphorie à Herseaux !

La tâche semble a priori plus facile pour les autres représentants de la série, à commencer par les Herseautois qui accueillent Jumet: "Cette entrée en matière est très importante, on a la chance de pouvoir la jouer à domicile, c’est parfait, se réjouit Pierrick Bracaval le capitaine de la RUSH qui a prolongé d’un an. On reste sur des prestations abouties avec pas mal de buts inscrits (six contre Biévène, le Pays Blanc en amical et Estaimbourg, quatre dimanche dernier face à Hensies). On est dans l’euphorie mais attention, d’un match à l’autre ça peut aller très vite ! Le piège serait de se dire qu’on est intouchable mais on a un staff très attentif par rapport à cela, il n’a de cesse de nous dire de rester concentrés. Jumet aura autant envie de passer que nous. On a aussi des joueurs matures dans l’équipe pour rappeler tout le monde à l’ordre si besoin. Et comme on récupère quelques forces vives (NDLR: seul Leva fera l’impasse), c’est très bien".

Le fait de partir dans l’inconnu ne déplaît pas du tout à Pierrick: "J’avais le même avis que le coach à ce sujet. L’anonymat me convient, ça permet de repartir sur autre chose. Les deux équipes sont logées à la même enseigne. Notre seul avantage, c’est le terrain !"

On aime ce genre de match !

Romain Devianne se réjouit aussi de recevoir: "Le tirage nous convient surtout qu’on a perdu deux places en un match avec notre défaite face à Herseaux. Pâturages vient d’une série qu’on ne connaît pas trop. Tout ce que je sais, c’est que notre adversaire a gagné 3-0 contre… Naast (NDLR: qui a battu l’ACE en finale de Coupe du Hainaut). S’ils sont au tour final, c’est qu’ils le méritent. On veut absolument passer pour avoir notre revanche contre Herseaux. On aime ce genre de compétition avec un public qui nous porte vers le succès. Même si le groupe est plus réduit qu’en début de saison, il est très soudé, un bel atout dans ce genre de match. On va jouer à fond ce tour final, on est prêt et frais. On a clairement les armes pour bien figurer."

Avec un but de Romain ? "Je ne me souviens plus de mon dernier, contre Obigies je crois mais je joue plus en retrait. Peu importe, je veux bien rester muet si on remporte le tour final !" Dubrulle revient au contraire de Desmet tracassé par ses adducteurs.

Seule la victoire m’intéresse…

Thomas Hovine va droit au but avant de recevoir Morlanwelz à 18 h: "On joue toujours un match pour le gagner, peu importe l’équipe en face. Rencontrer une équipe d’une autre série nous permettra de situer le niveau même si ça ne change rien parce qu’on est tous des humains avec des pieds et des mains. Jouer un tour final est toujours motivant, on va y aller à fond ! Le club nous a dit qu’on pouvait foncer !"

Grammens, Spreux et Joseph seront au poste.