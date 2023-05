Les Dames 1 ne se sont déplacées qu’à 9 à Namur (défaite 5-1) à l’aller. " On se motive, on joue bien, mais l’effectif réduit empêche de pouvoir s’occuper de chaque joueuse et on se fait facilement dépasser par un beau jeu de passes des adversaires.

On encaisse plutôt rapidement le 1-0 et ensuite le 2-0… sur une action offensive, Isalie Deschietere envoie une balle haute vers le cercle et Flavie Landrieu la touche du stick, ce qui permet une déviation victorieuse."C’est 2-1 à la mi-temps. Tournai y croit encore, mais le 3-1 arrive rapidement au retour des vestiaires. Ce sera le score final." Mais cela reste un beau résultat au vu de l’effectif réduit et du résultat à l’aller."

Les Beaux Mollets (équipe bis) affrontaient le Wolvendael (Berchem-Saint-Agathe). Malgré la dernière place des Bruxelloises et leur déplacement à neuf, les Tournaisiennes n’ont pas gagné facilement. Un 2-0 décroché péniblement. Les Rouge et Blanc ont livré un match brouillon, notamment en raison d’une composition peu habituelle en cette période de vacances scolaires. Même les nombreux PC décrochés n’ont pas permis de concrétiser. Toutefois, Géraldine Michez ouvre le score en première période et Violette Delzenne qui vient enfoncer le clou en seconde mi-temps.

Un seul match chez les messieurs et c’est pour l’équipe bis face à Anderlecht, un concurrent du haut du tableau. Le Chenil ouvre le score assez rapidement sur une passe décisive de Robin Decléty pour Tom Delporte. Le deuxième but est planté par Henri Quenon sur une passe de Maximilien Ensch. Mais les visités ne s’avouent pas vaincus. Ils réduisent la marque avant la pause. Tournai ne doute pas vraiment et ne veut laisser aucun espoir à l’adversaire. Henry Ensch va planter son goal sur une passe d’Arthur Lonez. Henry Claeyssens inscrira le 4e sur une passe d’Anthony Leroy.

Chez les jeunes

Chez les jeunes, on recense cinq victoires: des U8 A contre Nivelles (12-1), pour les U9 A contre Charleroi (10-1), des U12 contre Nivelles (2-4), des U14 contre Charleroi (3-2) et des U14 filles contre St-Georges (4-3). Défaite par contre pour les U8B (7-19) et les U9B (1-3) contre Ittre, pour les U11 face au Chessy (3-1) et pour les U16 à Charleroi (7-1).