En Promotion, Lessines, qui termine à la deuxième place, a vécu une saison conforme aux attentes de son coach, Nicolas Rombaut. "C’est plus que satisfaisant. On a pu faire monter quelques jeunes de notre P1 qui ont prouvé qu’elles étaient capables de jouer à ce niveau-là. Notre avenir dans la série est donc assuré. Un seul petit regret peut-être, c’est d’avoir loupé la finale de la Coupe du Hainaut. Pour le reste, ce n’est que du bonheur." Satisfaction aussi à Mouscron, qui termine 5e de la même série. "Je suis très content, indique Jérôme Hermand, qui quitte le groupe pour prendre en charge la Promotion garçons du club. Derrière les deux premiers, Masnuy et Saint-Ghislain, intouchables, on a fait peur à tout le monde. Même à Masnuy, qui est venu gagner difficilement chez nous. Le seul bémol, c’est le trois zéro encaissé à Frasnes, mais le groupe ne s’est pas désuni et a continué à progresser. Je passe donc le relais à Franck Vivier avec le sentiment du devoir accompli." Rémi Martinez, le directeur technique hurlu, approuve: "Jérôme a vraiment fait un beau travail. L’objectif n’était pas de monter, mais de donner du temps de jeu aux jeunes. Les filles ne pouvaient pas se relâcher, car chaque match était important. Et elles ont tenu." Enfin, toujours en Promotion, le VPC a mis du temps à se rassurer puisqu’il a dû attendre son dernier match pour se maintenir. "On reste en Promotion, et c’est le principal", souligne le coach Emmanuel Hagnéré en partance pour Bissegem. "Malgré tous les déboires qu’on a pu connaître en début de saison, on se sauve, ajoute le président, Michel Denauw. Et ce maintien obtenu en partie grâce à certains éléments de notre P1, c’est le sauvetage du club . Certaines filles ont bien progressé. Je pense notamment à Aline Roseel et à Alix Aubert. J’espère en tout cas vivre une saison plus tranquille l’an prochain."