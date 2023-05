Le football est souvent un sport cruel. Comme lorsqu’une saison quasiment parfaite (15 victoires, deux nuls et une défaite) se joue sur un seul et unique duel. 90 minutes pour la gloire du titre et de la montée ou pour une immense déception. C’est ce qui attendait les filles du Pays Vert et de La Louvière ce jeudi soir au stade Saint-Lo.

En avant-match, Sven Leleux avait surtout insisté sur un point, l’importance d’ouvrir le score pour mettre l’adversaire sous pression.

Malheureusement pour nos régionales, c’est les Louves qui trouvaient en première le chemin des filets. Sur une de leur première incursion, Desmaele était trouvée au second poteau. Sa frappe croisée était imparable pour Deboutez (1-0). Malgré le coup pris sur la tête, les Paysverdiennes restaient maîtres du jeu. On sentait la défense souvent fébrile quand les Nkiri et autre Guns mettaient la pression. Toutefois, De Greef n’avait pas de gros arrêts à effectuer. Les frappes de Guns, Nkiri et Dewesler manquaient le cadre.

Et quand on ne finit pas, on prend toujours le risque de se faire surprendre sur un contre. On était proche quand Declercq perdait une balle dans sa défense. Heureusement pour les Athoises, les attaquantes de La Louvière effectuaient le mauvais choix. À la pause, rien n’était joué avec ce score arsenal. Les filles de Sven Leleux devaient juste se montrer un tantinet plus précises après avoir été menées contre le cours du jeu.

Même si tout n’était pas parfait dans le jeu des Fusionnées, on était loin du groupe corrigé il y a quelques jours par la même équipe (5-1). Leurs efforts étaient récompensés à l’heure de jeu quand un penalty leur était accordé pour une faute sur la virevoltante Guns. Dupont ne tremblait pas pour convertir la sanction. Ragallairdies par cette égalisation, les visiteuses poussaient. Nkri lançait bien Ulusoy. Mais le dernier rempart de la RAAL veillait au grain. Si une frappe lointaine de Savarino chauffait les gants de Deboutez, c’est encore le Pays Vert qui amenait le danger. Sur un bon centre de Delitte, Nkiri était un rien trop courte pour conclure.

Alors qu’on se dirigeait doucement vers les tirs au but, La Louvière se montrait plus insistante. Sur trois corners d’affilée, les Louves apportaient le danger. Une frappe lointaine s’écrasait même sur la latte ! Malgré quelques petites opportunités de part et d’autre, dont une énorme pour Ath, le score ne bougeait plus. Comme un symbole de cette saison si serrée, c’est à la loterie qu’allait se décider le titre. Cruel pour les deux opposants. Mais il fallait bien un gagnant ! À ce petit jeu, les Athoises maîtrisaient mieux leurs nerfs et s’imposaient 3-0. Une superbe joie en découlait et la montée en Nationales.

Nous y reviendrons plus longuement ce samedi.