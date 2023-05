P3: Test-match pour Kain, qui termine deuxième

C’était LE match du week-end puisque l’ASTEK C devait l’emporter face au voisin estaimpuisien pour assurer sa position au classement, synonyme de montée directe en P2 si l’Olympic A se maintenait en R2B. À l’heure de l’entre-deux, Mont-sur-Marchienne venait de battre Haneffe, et Kain avait donc son sort entre les mains. Jordan Assaker devait se priver pour cette échéance de l’un de ses principaux soldats: Thomas Dramaix, l’un des artisans de cette brillante campagne. "Cela n’a pas empêché mes équipiers d’aller au bout, et j’estime que cet épilogue est mérité car depuis le départ, nous n’avons jamais rechigné à la tâche. Nous étions toujours en nombre aux entraînements et même dans les moments moins évidents, le coach a su trouver les mots pour nous motiver à nous surpasser. On a maintenant hâte de redécouvrir la P2", commentait l’intérieur. On apprenait plus tard que l’Olympic A perdait par forfait et que Kain devrait donc se farcir un test-match contre La Louvière AM.