Moins de trois heures pour Dylan Dame sur les 42km du Trail du Diable au SUKre

Le premier départ, celui de l’Hercule, soit les 42 km, a été donné à 8 h. On a enregistré 111 classés. Avec la victoire de Dylan Dam qui a bouclé la distance en un peu moins de 3 heures (2.56.43). Henri Simoen est rentré près de 8 minutes plus tard (3.04.23). Jordy Dame a pris la troisième place, en 3.08.25. Vincent Cantreul est un habitué des places d’honneur sur la course. Il a pris la quatrième place en 3.09.17. Benny Keupens se classe 5e en 3.11.43. Tandis que Jérôme Thémont termine 8e en 3.15.46. Chez les dames, victoire d’Anaïs Gonzalez rentrée à la 27e place, en 3.54.33.

Victor Vico était monté sur les 31 km. Il a précédé son second Nathan Delbecq, de près de 5’: 2.10.47 pour Victor, 2.15.37 pour Nathan. Thomas Loquet, premier V1, est monté sur la 3e marche du podium, après 2.30.06 d’efforts. Il précède Joël Desonniaux, 4e en 2.30.06, et Maxime Delécluse, 5e en 2.32.43. Classée 27e en 2.49.30, Anne-Sophie Markiewicz est la première dame.

Sur les 21 bornes où l’on a enregistré 539 arrivées, Kevin Cnudde a été le plus rapide couvrant la distance en 1.29.31. On trouve ensuite: Emmanuel Demuynck, en 1,30.41 ; Robin Platiaux, 1.30.58 ; Ludovic Vangrootenbruel, le local, en 1.32.16 et Maxime Verstraete, 5e en 1.32.48. Côté féminin, Céline Mahée, 12e, est la première, en 1.43.45. Lore Van Assche est 23e en 1.45.26, Zoé Lumen se classe 35e en 1.49.17 ; Apolline Vautier rentre en 46e position, en 1.51.31.

Sur la petite distance (9,500 km), Jo Van Den Brulle, a été le plus rapide. En 39’45, il précède Jonathan Trifin, 40.09, et Victor Libbrecht, 40.38. Camille Lequeue se classe 15e, et première dame, en 46.20. On trouve Thelma Veronica Martinez, 25e en 50.30, et Catherine Vancsok, 28e en 51.15. On a classé 372 concurrents sur la distance.