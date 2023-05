Moen plus que jamais outsider pour cette finale historique

Jouer comme d’habitude ou bétonner ?

Le favori est donc clair. Mais le KFC aime être le poil à gratter. Il l’a prouvé en enchaînant les montées avant de se maintenir parmi l’élite. Mais cette fois, le coach est un peu moins confiant. "Parce qu’on a un groupe très réduit… J’ai déjà perdu Dos Santos depuis quelques semaines. Gaziano a été opéré de l’épaule. Il avait prévu cela de longue date, sans savoir qu’on irait jusqu’en finale. On a perdu Pauwels qui est arrivé en février et qui s’était parfaitement intégré dans le groupe. Il faut encore ajouter l’absence de Leman. Cela fait beaucoup. On n’a pas très bien préparé cela sur le terrain avec deux grosses défaites de rang. Mais depuis le maintien, il y a eu un peu de relâchement dans le groupe en plus des nombreuses absences. On va bien s’entraîner cette semaine et on verra ce que cela donne."

Toutefois, ne comptez pas sur les Flandriens pour se présenter en victime consentante. "Cette finale est historique pour le club. La motivation sera bien présente chez les joueurs et on sait qu’on sera soutenu par un bon public. Quand on voit l’ambiance qu’il nous avait mise contre Heestert. Le discours dans le vestiaire sera de se faire plaisir avant tout. Si on peut décrocher la victoire, ce serait incroyable. De mon côté, je me questionne encore sur la manière de jouer. Va-t-on de l’avant comme d’habitude ? Attendra-t-on ? On verra." On aura rapidement la réponse et croisons les doigts pour que Greg Vandenbulcke trouve la méthode qui ramène le trophée.