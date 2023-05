Les Meslinois sereins avant le tour final

Un an après leur relégation en P3, les Meslinois bénéficient déjà d’une première occasion de réintégrer l’antichambre de l’élite provinciale. Troisième d’un championnat très relevé, l’équipe aura certainement de belles cartes à jouer lors du tour final. Pour leur ultime répétition avant les galas du mois de mai, Jonathan Labie n’a pas retenu que du positif du déplacement à Belœil B: " Je suis un peu déçu du score final. Ce 4-4 reflète une prestation assez mitigée, voire faiblarde mais j’ai par contre apprécié la réaction de mes joueurs qui sont bien revenus dans la partie et auraient sans doute pu prétendre aux trois points en fin de partie après avoir raté quelques belles occasions. Si ce résultat n’a pas d’importance en vue des prochaines échéances, il faut aussi reconnaître les mérites de Belœil qui n’avait rien à perdre lors de ce match et qui nous a agréablement surpris étant souvent premier sur le ballon et en se montrant très réaliste puisque les attaquants locaux ont pratiquement marqué toutes leurs occasions. "