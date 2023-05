Les Athoises ont 90 minutes pour obtenir le titre et la montée

"On est dans le rôle de l’underdog"

Ces émotions d’une finale, les Gazelles les connaissent bien, elles qui restent sur deux succès en Coupe du Hainaut. Mais sur le papier, la RAAL part peut-être un petit avantage: celui d’avoir facilement gagné la dernière confrontation directe. "Depuis ce match, on sait que La Louvière est au-dessus. Le rôle de favori a changé de camps. Si les Louves confirment leur succès en nous battant sèchement, elles auront mérité leur titre. On n’aura rien à dire. On est désormais dans le rôle de l’underdog, ce que j’apprécie particulièrement. Le discours dans le vestiaire sera assez simple. On pensait avoir tout perdu, il y a quelques semaines, alors qu’il ne nous manquait qu’un point. On nous offre finalement une seconde chance, à nous d’essayer d’en profiter. Depuis quinze jours, on a beaucoup travaillé sur le mental. On s’est un peu éloignée du football pour faire baisser la frustration et la pression."

Les Athoises se présenteront donc avec un esprit positif, sur un terrain qu’elles ne connaissent pas. "Mais je suis content que ce soit sur herbe et non sur un synthétique. Car la RAAL a l’habitude de jouer sur ce type de surface dans ses superbes installations. La date en pleine semaine n’est pas idéale. Nous aurons quelques absentes de marque. Mais on doit faire avec. Si cela avait été un autre jour, on aurait peut-être perdu d’autres joueuses", relativise Sven Leleux.