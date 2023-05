Sous un beau soleil, les 186 enfants ont participé à cette épreuve sur la place de ce joli village. Dans la Catégorie Lutines, nous trouvons à la 4e place Alix Leroy qui tenait tout particulièrement à participer à cette course en mémoire de son parrain, elle est devancée de Jeanne Auvertin à la 3e place, Louise Malfait à la 2e place et sur la plus haute marche on retrouve Lucie Manche.

C’est sur un circuit parcouru dans le sens inverse de l’an dernier que 194 participants s’élancèrent dans les rues vallonnées pour le Mini-challenge. En effet, un départ en côte, suivi de la montée du Haut Rejet donnait déjà le ton à cette course. Ensuite c’est une longue montée vers la place de Thimougie qui attendait les coureurs avant d’aller rechercher le final dans la descente du Relambu pour rejoindre l’arrivée. C’est Dylan Hourez en 22’13’’ qui devance Kévin Flamme (malade) en 23’17’’ et Driss Hadit en 23’32’’.

Chez les dames nous retrouvons dans l’ordre Louise Desclee (F18-34) en 26’40’’, Virginie Dujardin en 27’25’’ et Louise Baudart en 28’10’’.

Prochaine épreuve Montrœul-au-Bois samedi 27 mai à 15 h.