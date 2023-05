Tristesse à Havinnes, André Petit est parti rejoindre Odette...

Christophe Seignez était très ému au moment de nous dessiner son portrait: "Avec les Rondia, Simonart et Graveline, il a fondé le club qui a d’abord joué en Entente terrienne. Il m’avait dit: je veux mener le club en P1 et il y est arrivé. André, c’était les yeux, les bras, l’homme à tout faire. Menuisier, il avait des doigts d’or. Combien d’escaliers, de châssis n’a-t-il pas façonnés… C’était aussi un caractère fort mais quand on le connaissait, on se rendait compte qu’il avait un cœur d’or. Il ne mettait jamais de gants: qu’on soit bons ou mauvais, on était critiqué, il sortait souvent cette phrase: j’ai un super terrain mais personne à mettre dessus ! Vous imaginez la tête des nouveaux joueurs quand ils entendaient ça… Bref, un homme unique". Gaëtan Mulnard qui l’a bien connu aussi résume à merveille le personnage: "Sous ses airs de bourru, c’était vraiment un cœur d’or. Son départ inattendu me donne des frissons…" Repose en paix, André. Tu vas beaucoup nous manquer. Notre journal adresse ses sincères condoléances à ses trois fils, Jean-Claude, Eddy et Frédéric ainsi qu’à tout le club.