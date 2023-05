Tours finaux: Le programme du premier tour en Wapi de la D3 à la P4

Mais cela ne veut pas dire que la saison de football est totalement achevée. Loin de là même ! Car on va désormais rentrer dans une deuxième phase de compétition. Une phase qui provoque de vives émotions mais qui peut aussi se monter cruelle: celles des tours finaux. Car en un match, tous les espoirs de montée d’un club peuvent être réduits à néant. En 90 minutes à peine… Ce mardi, on a procédé au tirage au sort des rencontres. Aussi bien à l’ACFF qu’au comité hennuyer. Plusieurs de nos clubs y étaient des plus attentifs. Voyons ce que cela donne pour eux.

En séries nationales, on ne compte plus qu’un représentant, le RFC Tournai ayant pris l’ascendant sur le voisin du Pays Vert lors de l’ultime journée. Les troupes de Luigi Nasca se déplaceront à Onhaye dimanche pour la première journée. Un adversaire qu’il connaît bien car il vient de la série A. Ensuite, ce sera soit Manage, soit Habay-la-Neuve le 14 mai. La finale et la petite finale, importante en cas de repêchage, auront lieu une semaine plus tard.

Molenbaix – Péruwelz en P1

En P1, Molenbaix et Péruwelz se retrouveront dès le premier tour. On saura donc dès dimanche celui qui ne pourra plus rejoindre Belœil en D3.

En P2, Obigies a été le dernier qualifié grâce à sa victoire contre Isières dimanche. Les hommes de Fabien Delbeeke affronteront Morlanwelz. Estaimbourg aura aussi la chance d’accueillir Pâturages. Herseaux en fera de même avec Jumet. Seul Enghien ira à Jemappe. Les qualifiés joueront un second tour de 14 mai pour se qualifier pour un tournoi triangulaire. Le premier de cette mini-compétition montera.

En P3, il faudra gagner deux duels pour être sûr de monter. Lors du premier tour, on aura les affiches suivantes: Marcinelle – Béclers, un remake de Squadra Mouscron – Péruwelz B, Goutroux – Harchies et Casteau – Meslin. Notons qu’un 3e tour permettra à certains vaincus d’encore espérer.

Enfin, en P4, il faudra livrer un véritable marathon pour espérer monter. Il faut effectivement remporter quatre matchs pour accéder à la P3 ! Le premier tour nous offrira quelques belles affiches. On pense à Anvaing B – Wiers B ou à Brunehaut A – Obigies B. Dans les autres matchs, on a: Hensies B – Houtaing, Roselies B – Flobecq, Molenbaix B – Grand-Reng, Péronnes A – Isières B ou encore Rumes – Couillet.

Notons qu’Estaimbourg B n’est pas certain de débuter ce week-end. Le club devra attendre la décision du match arrêté entre Wasmes et Pâturages B pour connaître son adversaire.